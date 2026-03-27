Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом остался на уровне 2025 года

Согласно подсчетам аналитического агентства «Автостат», наибольшим спросом на отечественной «вторичке» в начале 2026-го пользовались автомобили с шильдиком британского бренда Bentley. За обозначенный период наши соотечественники приобрели 123 таких авто, они заняли 38% от общего объема. Еще 21% пришелся на «пробежные» Rolls-Royce, речь идет о 70 экземплярах.
Также российские автолюбители купили 61 подержанный Lamborghini и 59 Maserati. В случае Ferrari из рук в руки перешло только 11 машин, а Aston Martin пристроил и того меньше — три автомобиля.
Эксперты обратили внимание на то, что все вышеупомянутые марки в прошлом году демонстрировали положительную динамику на рынке. Но первые два месяца загнали тех же автостроителей в минус: более чем на половину просели перепродажи Aston Martin и Ferrari, почти 12% потерял Bentley.
В 2026-м бестселлером люксового сегмента на «вторичке» пока считается кроссовер Lamborghini Urus. Он сумел оттеснить на следующую строчку Bentley Continental GT с показателем 51 авто. Тройку лидеров замкнули Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga, каждая из этих марок реализовала по 34 легковушки.
