Российский рынок люксовых автомобилей с пробегом остался на уровне 2025 года

За январь и февраль в России нашли новых владельцев 327 подержанных легковушек класса люкс. Спрос на них остался практически таким же, как и год назад. Сегмент подрос всего на 0,3%, разница свелась к одной-единственной машине.

Согласно подсчетам аналитического агентства «Автостат», наибольшим спросом на отечественной «вторичке» в начале 2026-го пользовались автомобили с шильдиком британского бренда Bentley. За обозначенный период наши соотечественники приобрели 123 таких авто, они заняли 38% от общего объема. Еще 21% пришелся на «пробежные» Rolls-Royce, речь идет о 70 экземплярах.

Также российские автолюбители купили 61 подержанный Lamborghini и 59 Maserati. В случае Ferrari из рук в руки перешло только 11 машин, а Aston Martin пристроил и того меньше — три автомобиля.

Эксперты обратили внимание на то, что все вышеупомянутые марки в прошлом году демонстрировали положительную динамику на рынке. Но первые два месяца загнали тех же автостроителей в минус: более чем на половину просели перепродажи Aston Martin и Ferrari, почти 12% потерял Bentley.

В 2026-м бестселлером люксового сегмента на «вторичке» пока считается кроссовер Lamborghini Urus. Он сумел оттеснить на следующую строчку Bentley Continental GT с показателем 51 авто. Тройку лидеров замкнули Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga, каждая из этих марок реализовала по 34 легковушки.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России установлен новый рекорд по продажам люксовых авто с пробегом.