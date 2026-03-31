Продажи «китайцев» с пробегом в России подскочили на 46%

В феврале 2026-го россияне приобрели 27 тыс. легковых китайских автомобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом продажи увеличились на 46%.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование «Газпромбанк автолизинг». По словам экспертов, в целом рынок вырос всего на 4% за год, но в случае «китайцев» количество перерегистраций подскочило в 1,5 раза, достигнув 27 тыс. Рыночная доля «чайнакаров» дошла до 6,1%, прибавив пару процентных пунктов.

Большая часть машин с шильдиком производителей из КНР, а именно 58%, меняют владельца в России, достигнув возраста двух-трех лет. Марочный рейтинг возглавляет Chery благодаря 5,6 тыс. пристроенным «бэушкам», на втором месте за счет 4,7 тыс. расположился Geely, тройку лидеров с 4,2 тыс. замыкает Haval. Самыми популярными моделями признаны кроссоверы Chery Tiggo с индексами 4 и 7, а также Haval Jolion.

Аналитики обратили внимание, что наши люди пока опасаются ездить на китайских авто так же долго, как на японских или немецких. Водителям не хватает полной картины характерных неисправностей и прозрачности в плане остаточной стоимости.

