С полной реставрацией: новый тренд на вторичном авторынке России

Современные тенденции в автомобилестроении, а так же среднестатистическое предложение на российской «полке», где с бюджетом до пяти миллионов рублей можно рассчитывать только на китайское, российское или китайско-российское произведение автопрома, впечатляет далеко не всех. Деньги, как показывает практика, у российского автомобилиста есть, а вот желания их потратить на предложенное в дилерских центрах — не то, чтобы очень. Поэтому на вторичном рынке появилось и стало масштабно расширяться новое предложение. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Как известно, лучшим срезом настроений и потребностей общества является всенародно любимая интернет-барахолка: именно там самая активная и легкая на подъем часть предпринимательской аудитории ищет своего клиента и предлагает новые продукты. Использует как тестер продукта, если хотите.

Прогуливаясь по объявлениям, можно найти совершенно уникальные и, будем честны, довольно привлекательные предложения: сложно отказаться от просмотра. Искусственный интеллект умен, быстро запоминает, поэтому начинает оперативно подсовывать похожие. А две точки, как известно, можно соединить прямой, которая отразит направление. Тренд, как это называется сегодня.

Очередным таким трендом, «схваченным за хвост» на той самой доске объявлений, стала череда весьма нетривиальных предложений: глубоко подержанные автомобили начала века в статусе «культовых» — например, Jeep Grand Cherokee WJ, Nissan Patrol Y61, Toyota Land Cruiser 100 — за высокую даже в долларовом эквиваленте цену.

Так за «Вжика» просят 3 500 000 рублей, за «Патрол» и «Крузак» — около пятерки. Но с оговоркой: машина восстановлена до состояния новой. То есть кузов, мотор, трансмиссия, подвеска и даже салон прошли процедуру полной реставрации, а на сам автомобиль дается гарантия. Обычно, речь идет о 12 месяцах.

На прямой вопрос, заданный сервисменам самых разных СТО — в опросе поучаствовали три механика — каждый вспомнил хотя бы по одному случаю за последний год, когда в работу поступали автомобили именно с таким требованием: полное восстановление. Например, владелец Honda Accord 8-го поколения, произведенного в самом конце нулевых, только в кузов вложил 700 000 «целковых» — стоимость такой машины в среднем состоянии на рынке.

Так же был полностью перебран мотор и заменена коробка передач, что обошлось еще в 300 000 рублей. Итого — миллион. В «Аккорд», сколь бы велик он ни был! Аналогичную историю рассказали и про TLC, что в целом не удивило, зная отношения наших людей к этим машинам, и про Nissan Patrol, который снимали с рамы и восстанавливали «в завод». Тенденция, однако.

Итого имеем очередное подтверждение ключевой проблемы новых автомобилей, которая и является стоп-фактором продаж: несоответствие цены и товара. Люди готовы платить миллионы за архаичные, прожорливые, неповоротливые и бедно по современным меркам оснащенные ТС, но не за новенького «китайца» или LADA. Согласитесь, Patrol, купленный за 5 000 000 в идеальном состоянии, и новенький GAC вызывают и у владельца, и у его окружения совсем разные эмоции. А ведь платим-то мы именно за них — за эмоции.

Поэтому Mazda CX-5, несмотря на высокую цену и китайское производство, замыкает десятку продаж первого квартала 2026-го года, поэтому «Крузак-сотка» в хорошем состоянии, но за 5 000 000 рублей, не провисел в объявлениях и недели, поэтому «Гранд Широкий», он же «Большой Индеец», с божественным 4,7-литровым V8 даже в 25-летнем возрасте найдет владельца с 3,5 миллионами рублей в кошельке. А вот насчет LADA Aura есть очень большие сомнения. Как и про «Атом», к слову.