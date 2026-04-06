Россияне купили рекордное количество авто с пробегом за последние 12 лет

В первом квартале текущего года в нашей стране нашли владельцев 1,34 млн подержанных машин. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го продажи выросли на 6%. В то же время спрос считается рекордным за последние 12 лет.

Об этом сообщает газета «Ведомости», опираясь на данные аналитического агентства «Автостат». Эксперты обратили внимание, что с наступления 2026-го вторичный рынок ежемесячно пребывал в плюсе. В январе и феврале зафиксирована прибавка на 4%, из руки в руки перешло 437 и 411,9 тыс. машин соответственно. В марте дело дошло до 10%, что вылилось в 495 тыс. экземпляров. Кстати, в прошлом месяце средний прайс «бэушки» достиг отметки 1,21 млн рублей, увеличившись на 7%.

В марочном рейтинге первенство по-прежнему удерживает LADA, несмотря на просадку в 7%. В случае автомобилей с шильдиком волжского автогиганта было оформлено почти 202 тыс. сделок. Японская Toyota заняла вторую строчку, сумев подрасти на 3%, поскольку россияне купили чуть больше 84 тыс. автомобилей. На третьем месте расположился бренд Kia, вышедший в плюс на 14%, что составило около 50 тыс. легковушек с пробегом.

По мнению экспертов, отечественный вторичный рынок сдерживает дефицит свежих моделей, часть клиентов переключились на новые автомобили. В итоге идет распределение продаж между возрастными экземплярами и импортированными.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал о новом тренде на вторичном авторынке России.