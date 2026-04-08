В России вырос спрос на китайские легковушки с пробегом

Как сообщают эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес», в марте средний ценник китайских «бэушек» достиг отметки 2,26 млн рублей, увеличившись на 2%. Аналогичная ситуация коснулась остальных иномарок, но итоговый прайс дошел до 2,39 млн «целковых» в абсолютном исчислении. Кстати, в среднем они оказались вдвое старше, чем модели из КНР, чья планка не дотягивает до пяти лет.
Аналитики обратили внимание, что российские автомобили с пробегом в среднем оценивались в 733 тыс. рублей. За месяц показатели стали выше всего на процент.
За указанный период средняя стоимость на «вторичке» упала у Geely Emgrand, Tank 500 и ЗАЗ Chance. Речь идет о снижении прайса на 4,7%, 3% и 2,4% соответственно, что вылилось в 1,55 млн, 4,88 млн и 234 тыс. рублей.
Если говорить об отдельных регионах, цифры пошли вниз только в Кировской области, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Наиболее активно показатели росли в Самарской и Ярославской областях, а также в Пермском крае.
