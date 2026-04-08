Стало известно, почему серьезно выросли поставки корейских машин в Россию

В нашу страну начали привозить в 1,8 раза больше легковых автомобилей из Южной Кореи. Такая тенденция связана с интересом россиян к тамошним подержанным машинам.

Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев, прокомментировав свежую статистику, обнародованную корейской таможенной службой. По словам дипломата, прежде всего информация о существенно увеличенных поставках связана с ввозом «корейцев» с пробегом как физическими, так и юридическими лицами из России.

Г-н Зиновьев считает, что динамика поставок в текущем году будет привязана к нескольким факторам. В их список посол включил валютный курс и производственные показатели по автомобилям у нас в стране. Кроме того, свою роль должен сыграть общий спрос на отечественном рынке.