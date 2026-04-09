Поставки подержанных машин из Китая в Россию взлетели на 145%

По итогам первого квартала 2026-го в нашу страну завезли из КНР 19,4 тыс. легковушек с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос практически в 2,5 раза.

Чаще всего к нам привозят модели Volkswagen

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства Сергей Целиков. Он обратил внимание, что «пробежные» автомобили стали активно приезжать к нам через дружественную Поднебесную, начиная с 2023 года. До того момента речь шла лишь о единичных случаях.

Самой популярной маркой с января по март оказался Volkswagen, в РФ добрались 5093 «бэушки» с таким шильдиком. По сравнению с 2025-м уровень ввоза «немцев» подскочил ни много ни мало в восемь раз. Наиболее востребованной моделью оказался кроссовер Tayron — на территорию России попали 1163 штуки. Следом в рейтинге популярности выстроились Tharu, Golf и T-Roc.

Вторая строчка принадлежит Audi благодаря импорту 2426 экземпляров, тройку лидеров замкнула Toyota за счет 2089 авто. Еще в топ-5 сумели войти Honda и BMW. Остается сказать, что бестселлером среди моделей считается Toyota Corolla. К нам доставили 1489 японских седанов.

