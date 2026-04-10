В Россию стали привозить на 32% больше иномарок с пробегом из Японии

За первый квартал текущего года в нашу страну импортировали из Японии 47,5 тыс. подержанных легковушек. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, объем ввоза «бэушек» в Россию с родины самураев и суши увеличился на 32%.

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, Toyota продолжает лидировать в сегменте, однако Honda уверенно наступает конкурентам на пятки: 15 152 против 15 136 привезенных автомобилей. При таком раскладе эксперт не исключает, что к концу года названные бренды поменяются в рейтинге местами. Кстати, на обоих производителей приходится около двух третей заграничных поставок из Страны восходящего солнца.

Существенно отставая, первую тройку замыкает Suzuki с показателем 4243 экземпляра. Затем идет Mazda за счет 2497 штук. В топ-5 им составляет компанию Volkswagen, обогнавшая Nissan и Mitsubishi, поскольку 1865 авто, попавших в РФ из упомянутого островного государства, имели шильдик немецкой марки.

В модельном зачете верхняя строчка принадлежит компактному минивэну Honda Freed, через Японию до России добралось 4122 машины. Далее с логотипом того же автостроителя идет еще один «однообъемник» Stepwgn и хетчбэк Fit. И только потом наступает черед Toyota Corolla и Suzuki Jimny.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что предложение качественных подержанных машин на российской «вторичке» уменьшается.