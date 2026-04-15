Продажи подержанных «китайцев» в России признали рекордными

По сравнению с прошлым годом, в первом квартале 2026-го в нашей стране зафиксировали рекордные продажи китайских легковушек с пробегом. Новых владельцев нашли 79,4 тыс. штук, спрос подскочил на 35%.

Об этом сообщает ТАСС, опираясь на исследование «Газпромбанк автолизинга». Согласно подсчетам экспертов, в январе-марте 2025 года из рук в руки перешло 58,7 тыс. «бэушек» из КНР. Их доля на отечественном вторичном рынке достигла 6%, прибавка в годовом выражении составила 1,4 процентных пункта.

Марочный рейтинг возглавляет Chery, пристроившая 16,3 тыс. «пробежных» китайских авто. Следом благодаря реализации 14,5 тыс. идет Geely, затем за счет 12,3 тыс. пристроился Haval. Еще в первую пятерку включены Changan и Lifan, у них в активе числится 4,8 и 4,1 тыс. машин.

Самой популярной моделью оказался кроссовер Chery Tiggo 7, разошедшийся тиражом 4,9 тыс. экземпляров. Вторая строчка принадлежит Haval Jolion с результатом 4,6 тыс. единиц, на тысячу отстает Chery Tiggo 4. Список замыкают Geely Coolray и Monjaro.

В основном наши соотечественники покупают «китайцев» с пробегом младше трех лет, на них приходится 57% продаж, отметил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев.

