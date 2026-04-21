Продажи подержанных авто растут в России 9 месяцев подряд

В марте в России было продано 475 тысяч легковых машин с пробегом. Это на 6% больше, чем за первый весенний месяц 2025-го.

Такие данные приводит агентство «Автостат». Замначальника отдела аналитики Дмитрий Ярыгин отметил, что вторичный рынок в стране растет в годовом сравнении уже 9 месяцев подряд, то есть с июля прошлого года. Также он добавил, что по сравнению с февралем 2026-го продажи увеличились на 15,3%.

Больше половины всех купленных в марте подержанных авто пришлось на 6 марок. Это LADA, Toyota, Kia, Hyundai, Volkswagen и Nissan. Их суммарная доля составила 53,7% от общего объема сделок.

Если смотреть итоги первого квартала в целом, то за январь-март в стране было перепродано 1 324 000 автомобилей с пробегом. Это на 4,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

