Россияне потратили рекордные 568 млрд рублей на подержанные машины в марте

Жители России в марте 2026 года потратили на покупку подержанных автомобилей 568 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в феврале, когда объем трат составлял 496,4 млрд рублей.

Как следует из совместного исследования «Газпромбанк Автолизинг» и агентства «Автостат», это рекордный месячный результат в 2026 году. Более 40% от общей суммы, а именно 231,6 млрд рублей, ушло на машины старше 10 лет. Их доля в марте достигла 40,7% против 40,3% месяцем ранее. При этом немного выросла и доля автомобилей в возрасте до 5 лет: с 22,9% в феврале до 23% в марте. На эту категорию потрачено 130,6 млрд рублей.

На транспортные средства в возрасте от 5 до 9 лет включительно пришлось 206,2 млрд рублей. Их доля, напротив, снизилась с 36,8% до 36,3%. В натуральном выражении «старые» машины старше 10 лет разошлись тиражом 332,4 тыс. единиц, что составляет 70% всего вторичного рынка. На категорию 5-9 лет пришлось 20% (94,8 тыс. штук), а на автомобили младше 5 лет — 10% (47,9 тыс. штук).

Если смотреть по происхождению марок, то в марте на покупку подержанных европейских автомобилей потрачено 197 млрд рублей — плюс 18% к февралю. Японские машины с пробегом обошлись покупателям в 172,7 млрд рублей (+15%), а корейские — в 68,7 млрд рублей (+6%).

Почти одинаковые суммы пришлись на б/у автомобили российских и китайских брендов: 51,3 и 50,7 млрд рублей соответственно. Рост к февралю составил 15% и 12%. На американские машины с пробегом россияне направили 26,8 млрд рублей (+16%).

Увеличить свою долю в финансовой емкости вторичного рынка удалось только японским маркам — она выросла с 26,4% до 30,2%. У всех остальных игроков этот показатель сократился. Так, доля подержанных «европейцев» составила 33,7% (167,2 млрд рублей), «корейцев» — 13,1% (65 млрд рублей), а «китайцев» — 9,1% (45,4 млрд рублей).