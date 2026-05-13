Дилеры начали предлагать россиянам больше легковушек с пробегом

В апреле отечественные автодилеры увеличили объем предложения на «вторичке» на 8% впервые с ноября 2025 года. Однако, по сравнению с мартом, количество активных объявлений выросло всего на 1%.

Как сообщают эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес», несмотря на изменившуюся структуру предложения, средний ценник легковушек с пробегом не старше 15 лет остался практически на прежнем уровне. В частности, за российские автомобили просили 729 тыс. рублей, за китайские — в районе 2,26 млн, планка по прочим иномаркам достигла 2,42 млн.

Относительно марта максимально обесценилась LADA 2107, лишившись 5%, что вылилось в 252 тыс. рублей. Следом идет родственный автомобиль с индексом 2115 — минус 4% и 221 тыс. «целковых». Тройку лидеров замыкает 2114 с аналогичным процентом и прайсом 242 тыс. «деревянных».

За тот же период средняя цена «пробежных» машин упала в трех российских регионах. В топ вышла Кабардино-Балкария, просевшая на 2,7%, дело дошло до 961 тыс. рублей. Затем идут Кировская и Оренбургская области. Лидером по росту средней стоимости признана Ульяновская — 5,5% и 1,28 млн рублей, в первых рядах компанию ей составили Самарская и Липецкая.

