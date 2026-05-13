Старые песни о главном: LADA Granta возглавила рейтинг продаж подержанных авто в апреле

Первый квартал 2026 года стал рекордным для российского рынка легковых автомобилей с пробегом за последние двенадцать лет: за три месяца новых владельцев нашли 1,34 млн машин — это максимальный показатель с 2014 года. Однако дальнейшее развитие сегмента сдерживает дефицит относительно свежих экземпляров: предложение автомобилей с небольшим пробегом по-прежнему ограничено. Апрель эту тенденцию подтвердил: продажи подержанных машин выросли сразу на 12% к марту, но почти половина всех сделок снова пришлась на автомобили возрастом от 10 до 20 лет. Впрочем, интерес к более свежим вариантам тоже начал понемногу расти. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Структура спроса на «вторичке» наглядно показывает, что массовый покупатель б/у машин сегодня ориентируется на доступную цену, а не на возраст или техническое состояние транспортного средства. Бюджетные автомобили стоимостью до миллиона рублей сформировали 69% всех сделок, еще 17% пришлись на ценовой диапазон от одного до полутора миллионов. Иными словами, более восьми из десяти проданных машин стоили дешевле 1,5 млн рублей.

Возрастная картина выглядит схожим образом. Самой востребованной категорией стали автомобили в возрасте от пяти до десяти лет — на них пришлось 29% сделок. Практически вровень идут машины 10-15 лет — 28%. Сегмент 15-20 лет занял еще 18% рынка, а доля автомобилей младше пяти лет составила лишь 19%. Транспорт старше двадцати лет традиционно замыкает рейтинг с показателем в 6%.

Такое распределение свидетельствует о продолжающемся старении российского автопарка. Покупатели вынужденно отдают предпочтение возрастной технике, что в перспективе ведет к росту эксплуатационных расходов, увеличению нагрузки на сервисные станции и снижению общего уровня безопасности на дорогах. Сдвиг спроса в сторону свежих автомобилей пока остается весьма скромным.

При этом в апреле сильнее всего вырос интерес к корейским, европейским и американским моделям, хотя и отечественные автомобили также не остались в стороне — их продажи увеличились на 13%. Так, по данным автомобильной системы Pango Cars, самым востребованным автомобилем апреля стала LADA Granta — на эту модель пришлось 5% всех сделок на вторичном рынке.

Годом ранее лидерство удерживала Kia Rio, которая теперь переместилась в число преследователей «нашемарки» вместе с Hyundai Solaris. Распределение по маркам сохраняет привычные очертания. LADA уверенно лидирует с долей 15%от общего объема продаж, за ней следуют Kia с 11% и Hyundai с 9%.

Заметную роль на рынке продолжает играть автокредитование. Средняя сумма займа на покупку подержанного автомобиля в апреле составила 1,2 млн рублей, практически не изменившись за год. Средняя ставка держится на уровне 23% годовых, а типичный срок кредита — около шести лет. Покупатели явно адаптировались к жестким финансовым условиям и тщательнее просчитывают не только цену автомобиля, но и стоимость его дальнейшего содержания.

— Сегодня рынок автомобилей с пробегом постепенно переходит от модели «покупки по минимальной цене» к более рациональному выбору. Покупатели все чаще ориентируются на стоимость владения, надежность модели и ликвидность при дальнейшей перепродаже. Одновременно мы видим рост интереса к более «свежим» автомобилям с прозрачной историей по сравнению с апрелем прошлого года, и этот тренд, вероятно, продолжит усиливаться во втором полугодии 2026 года, — комментирует ситуацию пресс-служба компании Pango Cars.