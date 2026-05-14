Россиянам объяснили, какие «китайцы» с годами меньше теряют в цене

Об этом в своем канале в национальном мессенджере Max сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Эксперты провели исследование по итогам первого квартала 2026 года.
По отношению к прошлому году лидером по сохранности остаточной стоимости в сегменте двухлетних «чайнакаров» считается компактный кроссовер Chery Tiggo 4. При его продаже можно приобрести новую «четверку», доплатив 14,27% от ценника, актуального с января по март.
В свою очередь, в категории пятилетних «китайцев» победил среднеразмерный паркетник Geely Tugella. Обменять его на свежий аналогичный SUV удастся, его добавить сверху 37,32%.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России упал интерес к новым китайским легковушкам. В апреле спрос на них просел на 14%.