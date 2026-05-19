Названы автомобили, которые в России чаще всего покупают водители-новички

В нашей стране у неопытных водителей обычно пользуются популярностью проверенные легковушки с пробегом и доступными запчастями. Если у женщин душа больше лежит к иномаркам, то мужчины активнее интересуются российскими авто.

Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на статистику страховой компании «Росгосстрах». Ее эксперты объяснили, для каких машин начинающие автомобилисты оформляют полисы ОСАГО.

Выяснилось, что в топе у россиян находятся LADA Granta, Ford Focus и Kia Rio, в первую пятерку включены ВАЗ 2114/2115 и Hyundai Solaris. Тем временем россиянки выбирают те же «Рио», «Солярис» и «Гранту», но рейтинг уже возглавляют подержанные «корейцы». В первую пятерку удалось попасть «Фокусу» и Volkswagen Polo.

Специалисты традиционно советуют водителям-новичкам садиться за руль недорогих автомобилей, поскольку их проще и дешевле ремонтировать в случае ДТП. Как известно, у неопытных автомобилистов больше шансов стать участником аварии.

Риски напрямую влияют на цену «автогражданки», отметил директор по развитию портфеля ОСАГО в компании «Росгосстрах» Юрий Стрекалов. По его мнению, новичкам стоит выбирать личный транспорт с менее мощным мотором, поскольку его отдача тоже считается одним из основных параметров при расчете стоимости полиса.