В России рухнули поставки иномарок с пробегом из Китая мощнее 160 л.с.

С января по март до нашей страны доехало почти 29 тыс. подержанных машин из дружественной КНР. И только 2% или 562 штуки оказались оборудованы мотором, выдающим более 160 л.с.

Актуальными цифрами в своем канале в национальном мессенджере Max поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, до начала декабря прошлого года модели мощнее 160 л.с. занимали свыше 60% импорта китайского секонд-хенда. Сейчас их место заняли автомобили, чьи силовые агрегаты выдают от 120 до 140 л.с. Еще 20,5% не могут похвастать и таким количеством «лошадей».

Эксперт обратил внимание, что на сегодняшний день среди «пробежных» автомобилей, прибывающих к нам через Поднебесную, самой популярной считается японский седан Toyota Corolla. За первые четыре месяца 2026 года на территорию России завели 2136 экземпляров.

