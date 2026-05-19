Продажи подержанных китайских машин в России подскочили на 42%

В апреле в нашей стране на 42% увеличился спрос на «пробежные» легковушки из КНР, если проводить параллель с серединой весны прошлого года. За обозначенный период россияне приобрели 33,8 тыс. таких машин.

Соответствующие подсчеты для РИА «Новости» провели эксперты компании «Газпромбанк Автолизинг». Оказалось, что в годовом выражении рыночная доля подержанных автомобилей из Китая подросла в РФ в 1,5 раза, достигнув отметки 6%.

Среди «бэушек» в возрасте до трех лет на бренды из КНР пришлось 60% сделок, показатели улучшились на пару процентов.

В гонке брендов победителями оказались автостроители, которые уже давно представлены в нашей стране. Рейтинг возглавляет Chery с приростом на 23% и реализацией 6,6 тыс. авто. Следом идет Geely, пристроившая 6,1 тыс. штук, что говорит о плюсе на 29%. Тройку лидеров замкнул Haval с прибавкой 49%, в его случае владельцев нашли 5,1 тыс. машин.

Аналитики добавили, что в общей сложности за апрель в стране удалось зафиксировать 567 тыс. перерегистраций легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом наблюдается прибавка на 7%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России рухнули поставки иномарок с пробегом из Китая мощнее 160 л.с.