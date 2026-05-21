Российские продажи китайских легковушек с пробегом выросли на 45%

За первые четыре месяца текущего года в нашей стране сменили владельцев 105,5 тыс. подержанных китайских автомобилей. Если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом, спрос в сегменте вырос на 45,5%.

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, вместе с объемами продаж увеличилась и доля «пробежных» легковушек из Поднебесной — за год до 5,7%.

Больше всего на вторичном рынке по-прежнему востребована продукция Chery. Бренд возглавляет рейтинг, поскольку на его пристроенные авто приходится 20,8% продаж. На второй строчке располагается Geely благодаря 17,7%, а тройку лидеров замыкает Haval с 14,6%. В топ-5 попали Changan, Lifan, также в первой десятке числятся Exeed и Great Wall, Omoda и Tank, в последний вагон заскочил Jetour.

Около 40% машин в общей структуре продаж — относительно новые «чайнакары», сошедшие с конвейера с 2022-го по 2025-й год. Более возрастных машин ощутимо меньше, они представлены всего парой процентов.

