Российский рынок легковушек с пробегом перешагнул рубеж в 500 тыс. авто

В апреле россияне приобрели 542,2 тыс. подержанных легковых автомобилей. Если проводить параллель с прошлым годом, показатели подросли на 14,1%.

В 2026 году такое случилось впервые

Как сообщает заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин, за обозначенный период отечественный вторичный рынок сумел превысить отметку в полмиллиона легковушек впервые за четыре месяца текущего года. Последний раз подобное происходило в начале зимы 2025-го, когда владельцев сменили 574,2 тыс. машин в России.

Уточняется, что с января по март эксперты наблюдали диапазон от 411 до 475 тыс. экземпляров. В итоге результаты апреля признаны максимальными среди ежемесячных.

Аналитики обратили внимание, что с января по апрель жители нашей страны приобрели 1,87 млн подержанных автомобилей. В годовом выражении отмечена прибавка на 5,1%.

