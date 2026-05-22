Импорт подержанных иномарок из Японии в Россию подрос на 34%

C января по апрель 2026 года на территорию нашей страны завезли 72,3 тыс. легковушек с пробегом из Японии. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го поставки увеличились на 34%.

Чаще всего к нам по-прежнему привозят автомобили Toyota

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, на сегодняшний день первенство по импорту «бэушек» на обозначенном направлении пока все еще принадлежит Toyota. Она лидирует благодаря 23 334 машинам, добравшимся до нашей территории.

Но в то же время Honda дышит чемпиону в спину, добившись результата в 22 639 машин. Эксперт не исключил, что бренд перехватит палочку лидера в конце года. Кстати, на обе названные компании приходится около двух третей всех поставок.

Тройку лидеров замыкает Suzuki, в РФ приехало 6496 «пробежных» машин с соответствующим логотипом. Также в топ-5 сумели войти Mazda и Volkswagen. Последний, кстати, умудрился обставить Mitsubishi и Nissan.

Остается сказать, что наиболее востребованной моделью, как и раньше, считается компактвэн Honda Freed. Ее показатель — 6312 штук.