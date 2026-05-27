В ожидании нокаута: вторичный рынок автомобилей пока на коне, но надолго ли

Если что и растет в отечественном автопроме, так это чувство собственной значимости. Ну и еще «вторичка», впервые в нынешнем году преодолевшая планку в полмиллиона автомобилей. Если продажи подержанных машин не сбавят темп, то к концу года они рискуют превысить объемы 2021-го. Портал «АвтоВзгляд» не откроет Америки, назвав это адекватной реакцией на стагнацию рынка новых легковушек.

В минувшем апреле российские водители приобрели 542,2 тысячи подержанных легковых авто, сообщает агентство «Автостат». Это на 14,1% больше, чем в марте и на 6,4% - чем годом ранее. Всего за четыре месяца владельцев сменило 1,87 млн бэушных машин, что на 5,1% превысило показатели января-апреля 2025 года. Казалось бы, при чем тут Лужков? Да, на этот раз он действительно ни при чем. А вот наши властные радетели об автопроме при чем, да еще как.

НЕ КАЖДЫЙ РЕКОРД — ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ

Вам мало цифр? Что ж, добавим еще немного. До повального бегства «партнеров» перепродажи составляли около 6 млн автомобилей в год. По сравнению с рынком новых легковушек в 2022-м вторичка рухнула не так критично — всего на 18%. Далее наблюдался исключительно рост объемов: в 2023-м — на 16%, в 2024-м — на 6%, в прошлом — на 3%. Если тенденция сохранится, то к концу года количество регистраций подержанных автомобилей может преодолеть планку в 6,5 млн штук, что станет абсолютным рекордом для нашей страны

Есть ли смысл этому радоваться? Понятно, что нет — не каждым рекордом можно гордиться. Российский автопарк и так-то не блещет новизной — средний возраст легковушек неотвратимо приближается к 17 годам.

...И хоть бы капля живой струи подо всем этим хламом и сором!

Притока «свежей крови» категорически не хватает даже на поддержание status quo, не говоря уж о системном омоложении парка. Чтобы переломить тенденцию, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, ежегодные продажи новых автомобилей должны быть не ниже 3 млн единиц. Однако же пока для исправления ситуации не предпринимается никаких шагов. И нам остается радоваться только росту как перепродаж одного старья, так и завоза другого.

Основной причиной перекоса покупательского спроса можно смело назвать игнорирование китайскими производителями сложившихся традиций российского автомобильного рынка. Это порождает недовольство качеством и обслуживанием «чайнакаров».

Можно долго рассуждать о том, что они с каждым днем становятся все лучше и лучше, что у народа постепенно меняется отношение к продукции Поднебесной. Но данные, опубликованные директором агентства «Автостат» Сергеем Целиковым в его канале MAX говорят о другом.

«НОВЫЙ КИТАЙСКИЙ» ПРОТИВ «СТАРОГО ЕВРОПЕЙСКОГО»

К началу этого года на китайские марки пересел лишь каждый 15-й автовладелец (6,6% от общего их числа в нашей стране). Остальные 93,4% водителей продолжали эксплуатировать «японцев», «корейцев», «европейцев» и т.д. При смене автомобиля возникает альтернатива — взять «нового китайского», или за те же деньги подержанного представителя глобальных марок. Зачатую выигрывает именно второй вариант, причем еще более привлекательным его делает несомненно более высокая ликвидность при последующей продаже.

О ценах без слез говорить вообще невозможно. Все бренды разом устремились в «премиум». Сейчас уже как-то неловко вспоминать, как еще несколько лет назад ломались копья по поводу того, можно ли считать Audi премиальным брендом. Или Volvo, Lexus, Infiniti... А как вам Voyah или Exeed?

Сейчас купить новый автомобиль дешевле, чем за два миллиона можно исключительно под маркой LADA, ценники остальных скоро начнут соперничать с вертолетами и яхтами. Вот такой «выбор». Стоит ли удивляться, что люди обращают свои взоры в сторону вторички?

В ближайшее время положение дел вряд ли улучшится. Как полагает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, государство продолжит ужесточать утилизационный сбор до полной остановки импорта. Тогда и рынок подержанных машин получит нокаутирующий удар.