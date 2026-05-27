В России просел вторичный рынок люксовых машин

В середине уходящей весны в России нашли новых владельцев четверть миллиона легковых автомобилей люксового сегмента. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, спрос просел совсем чуть-чуть — на три машины или 1%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», бестселлером за указанный период считается продукция британского бренда Bentley, пристроившего 98 авто. На них пришлось в районе 40% от общего объема. Следом с почти равным результатом идут итальянский Lamborghini и Rolls-Royce из Туманного Альбиона, из рук в руки перешли 43 и 42 соответствующие легковушки. Слегка отстает Ferrari из-за 43 проданных экземпляров и еще больше Maserati с 29 штуками.

Bentley Continental GT, который разошелся тиражом в 55 штук, достался титул бестселлера — самого популярного люксового автомобиля в апреле на отечественной «вторичке». Затем с результатом 34 единицы наступает черед Lamborghini Urus, а замыкает топ-3 Bentley Bentayga за счет 26 штук. Также в первой пятерке фигурируют Rolls-Royce Cullinan и Maserati Levante.

Вторичный рынок люксовых автомобилей ведет себя нестабильно в 2026 году, отметил заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин. По его словам, в январе и марте наблюдалась отрицательная динамика, а в феврале и апреле — положительная.