Траты россиян на машины с пробегом признали рекордными в апреле

В середине весны жители нашей страны потратили на подержанные автомобили чуть больше 640 млрд рублей. По отношению к марту, показатели выросли на 13%. Более того, апрельские цифры считаются новым рекордом, речь идет о максимальных расходах за месяц в текущем году.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное исследование аналитического агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг». Согласно подсчетам экспертов, за обозначенный период в России нашли владельцев 542,2 тыс. «пробежных» легковушек. Если проводить параллель с 2025-м, в годовом выражении траты на них увеличились на 14%.

Аналитики обратили внимание, что с января по апрель финансовая емкость вторичного авторынка дошла до 2,22 трлн рублей, получив годовую прибавку в 12%. В то же время снизилась доля автомобилей в возрасте до пяти лет. В середине весны на них ушло 149,8 млрд рублей или чуть меньше четверти общей суммы. В прошлом году в те же «бэушки» было вложено 143,3 млрд «целковых» или 25,5%.

Одновременно до 227,1 млрд рублей повысились расходы на авто с пробегом в возрасте 5-9 лет. С прошлого года их доля подросла на пару процентов с прежних 33,5%. В машины от 10 лет и старше, чья доля также слегка подросла, вложили больше всего — 263,2 млрд «деревянных».