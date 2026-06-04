Проходной: как купить Toyota Land Cruiser Prado по цене LADA Vesta

Одно из самых захватывающих занятий у значительной части отечественных автомобилистов сегодня — найти «походную», с двигателем объемом менее 160 л.с., машину, чтобы пригнать ее из-за границы для собственной эксплуатации или на перепродажу. Кажется, что уже наизусть изучены все предложения Кореи, Японии и даже Германии, откуда нельзя, но можно. Однако иногда встречаются настолько экзотические варианты, что сложно не рассказать. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Поддержка родного автопрома, который день за днем растет, пусть и вширь, а не ввысь, привела к существенным ограничениям разнообразия параллельного импорта: 160 «неконкурентных» лошадиных сил, не мешающие нашим автозаводам предлагать конкурентоспособную продукцию, заметно сократили разнообразие годных к привозу ТС.

Платить по 700 000 «коммерческого утиля» не хочется примерно никому, поэтому народ начинает извращаться как может: «понятные варианты» встречаются уже заметно реже, на аукционах за них битва, заметно увеличивающая цену, а уж Корею, поговаривают, и вовсе «выгребли» дочиста. Что делать? Правильный ответ — искать.

И на японском, и на корейском рынке еще есть модели, которые под «гражданский утиль» подходят и являются к нам «проходными». Читай — дешевыми и доступными. Более того, если «поиграть» с годами выпуска и комплектациями, таковыми становятся очень интересные автомобили, имеющие в России существенный спрос.

В частности, одной из логистических контор, организующих импорт подержанных автомобилей из Японии, среди аукционных списков была найдена, как видится, настоящая жемчужина: Toyota Land Cruiser Prado, проходящий под «гражданский утиль»! Горячо? Кипяток!

Правда, в бочке меда всегда присутствует ложка дегтя: речь идет о модели J70, «Прадике», выпущенном в далеком 1994 году. Несмотря на 350 000 пробега — к слову о японцах, которые раз в год машину меняют и долго на одной никогда не ездят — и низкую от старости и цифр на одометре отметку 3,5 балла — перед нами рамный, дизельный внедорожник с трехлитровым мотором, автоматом, полным приводом Part-time и, внимание, 130 л.с. в паспорте!

Конечно, страждущие по городскому шику на такой транспорт не позарятся — уж слишком утилитарен и стар, а вот ценители внедорожных экспедиций знают цену этому автомобилю: в хорошем состоянии, живой и относительно целый, он может стоить и четыре, и пять миллионов рублей. А тут крайне бодрый кузов, правый, естественно, руль, что на бездорожье значения не имеет, и 2 477 000 рублей за уже прошедшую таможенную очистку машину во Владивостоке.

Двести тысяч «деревянных» сверху — и «ласточка» в Москве! В каждой шутке есть доля шутки, но подобные истории показывают: если поискать — то вариант обязательно найдется. И бюджет у него будет соизмеримый с новыми «Жигулями», которые, к гадалке не ходи, внимания будут требовать куда больше, чем этот древний TLC, что свои 350 000 уже проехал и еще столько же осилит.