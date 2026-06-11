Ввоз легковушек с пробегом в Россию упал впервые с начала прошлой весны

В мае на территорию России привезли из-з границы 35 128 подержанных легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом, показатели просели на 5,2%.

С правым рулем к нам чаще поставляют Toyota, с левым — Volkswagen

Как сообщает в своем канале в национальном мессенджере Max директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, более половины импорта пришлось на Японию, речь идет о 19 326 машинах. Еще 25,5% или 9319 «бэушек» добралось до РФ из дружественного Китая. Тройку лидеров замыкает Южная Корея с 8,5%, что вылилось в 2989 авто. Но если в последнем случае поставки рухнули втрое, то в случае КНР увеличились вдвое.

Среди легковушек с левым расположением руля лидером по ввозу считается Volkswagen за счет 3153 авто. На второй позиции располагается Kia с 1377 машинами, тройку лидеров замыкает Audi — 1319 экземпляров. Бестселлером среди моделей признан Volkswagen Tayron, поскольку к нам попали 844 шт.

Праворульный рейтинг возглавила Toyota с результатом 6708 единиц. Затем идет Honda благодаря 5904 машинам, в топ-3 также входит Suzuki с 1826 подержанными авто. Самой популярной моделью считается Honda Freed, в Россию доставили 1641 штуку.