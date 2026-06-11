Россиянам раскрыли среднюю цену автомобиля с пробегом в мае

В конце весны текущего года средняя цена подержанного легкового автомобиля в России дошла до отметки 1,43 млн рублей. По отношению к апрелю, показатели слегка подросли, речь идет о 1,5%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в мае легковушки на вторичном рынке в среднем прибавили в цене по 20,5 тыс. рублей. То есть «пробежные» модели снова подорожали после апрельского снижения стоимости. Если проводить параллель с мартом, прайс тогда просел всего на 1%.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин обратил внимание, что в начале минувшей весны ценники легковых подержанных машин тоже шли вверх. Однако в мае 2026-го «бэушки» оказались чуть доступнее, чем год назад. Подразумевается совсем незначительная разница в 0,2% или 2,8 тыс. рублей.

Напомним, «вторичка» впервые в нынешнем году преодолела планку в полмиллиона автомобилей. Если реализация не сбавит темп, то рискует к концу года превысить объемы 2021-го.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что эксперты считают рост российской «вторички» свидетельством жесткого кризиса автопродаж в стране.