Эксперт прокомментировал снижение импорта подержанных авто в Россию

В мае 2026 года импорт легковых автомобилей с пробегом в Россию впервые снизился с марта 2025 года — такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Всего ввезено 35 128 машин старше трех лет — на 5,2% меньше, чем в мае прошлого года. Основной поставщик — Япония (55% импорта), на втором месте — Китай (25,5%), на третьем — Южная Корея (8,5%). На автомобили мощнее 160 лошадиных сил пришлось всего 3,3% импорта подержанных машин. В беседе с экспертом портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это — временное явление или начало нового тренда, который сильно изменит отечественную «вторичку».

Станислав Бельский, директор управления по работе с автодилерами Северо-Западного региона компании «Ренессанс страхование», считает, что майское снижение — начало периода спада на авторынке. Вполне, впрочем, ожидаемое сразу по нескольким причинам.

— Спрос действительно насытился. Основной покупатель импортного автомобиля с пробегом — это не массовый клиент, а достаточно подготовленный потребитель, который целенаправленно искал японский или корейский автомобиль. Значительная часть такого отложенного спроса уже была реализована в 2024-2025 годах, — пояснил эксперт.

Вторая причина — утилизационный сбор начал влиять на структуру рынка. Новые ставки привели к тому, что покупатель перестроился на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Третья — рост стоимоститранспортных средств: несмотря на укрепление рубля, конечная цена авто поднялась за счет «утиля», логистики и комиссий посредников. Четвертая — ставки по кредитам: на подержанные автомобили банки не предлагают программ, которые подходили бы массовому клиенту.

По мнению Бельского, в обозримой перспективе Китай частично заменит поставки авто с пробегом из Японии и Кореи, но не полностью — «поднебесный» сегмент б/у машин пока не обрел такой репутации. Поставки же из Страны утренней свежести продолжат снижаться из-за сокращения предложения там, падения спроса у нас и проблем с платежами.

А в 2027 году ситуация будет зависеть от нескольких факторов: курса валют, дальнейшей истории с утилизационным сбором и продаж новых китайских автомобилей в 2026 году.

— Чем больше «китайцев» продается сейчас, тем больше будет их рынок в сегменте б/у, что частично снизит потребность в импорте автомобилей с пробегом, — резюмировал эксперт.