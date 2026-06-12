Эксперт прокомментировал снижение импорта подержанных авто в Россию

Станислав Бельский, директор управления по работе с автодилерами Северо-Западного региона компании «Ренессанс страхование», считает, что майское снижение — начало периода спада на авторынке. Вполне, впрочем, ожидаемое сразу по нескольким причинам.
— Спрос действительно насытился. Основной покупатель импортного автомобиля с пробегом — это не массовый клиент, а достаточно подготовленный потребитель, который целенаправленно искал японский или корейский автомобиль. Значительная часть такого отложенного спроса уже была реализована в 2024-2025 годах, — пояснил эксперт.
Вторая причина — утилизационный сбор начал влиять на структуру рынка. Новые ставки привели к тому, что покупатель перестроился на автомобили мощностью до 160 лошадиных сил. Третья — рост стоимоститранспортных средств: несмотря на укрепление рубля, конечная цена авто поднялась за счет «утиля», логистики и комиссий посредников. Четвертая — ставки по кредитам: на подержанные автомобили банки не предлагают программ, которые подходили бы массовому клиенту.
По мнению Бельского, в обозримой перспективе Китай частично заменит поставки авто с пробегом из Японии и Кореи, но не полностью — «поднебесный» сегмент б/у машин пока не обрел такой репутации. Поставки же из Страны утренней свежести продолжат снижаться из-за сокращения предложения там, падения спроса у нас и проблем с платежами.
А в 2027 году ситуация будет зависеть от нескольких факторов: курса валют, дальнейшей истории с утилизационным сбором и продаж новых китайских автомобилей в 2026 году.
— Чем больше «китайцев» продается сейчас, тем больше будет их рынок в сегменте б/у, что частично снизит потребность в импорте автомобилей с пробегом, — резюмировал эксперт.