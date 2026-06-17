Доля «китайцев» с пробегом в России дошла до 6%

С января по апрель россияне купили 105,5 тыс. подержанных китайских легковушек. По сравнению с прошлым годом, их доля выросла до 5,7% с прежних 4,1%.

Об этом рассказал исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. По его словам, в годовом выражении спрос на «поднебесные» автомобили с пробегом в нашей стране увеличился на 45%, хотя в целом рынок вышел в плюс всего на 5%.

Более половины, а именно 56% «китайцев», купленных в России за обозначенный период, оказались не старше трех лет. В то же время почти каждая третья такая машина или 32% была именно трехлетней, а каждая пятая или 21% - на год моложе.

Благодаря доле в 21% рейтинг самых популярных китайских брендов на отечественной «вторичке» возглавляет Chery. На втором месте расположился Geely, отвоевав 18%, а тройку лидеров замкнул Haval за счет 15%. С ощутимым отрывом в первую пятерку смогли войти Changan и Lifan, набравшие по 6%.