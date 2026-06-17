Раскрыт возраст самых популярных автомобилей с пробегом в России

Большая часть подержанных машин, которые в последнее время покупают россияне, сошла с конвейера 10 лет назад или даже раньше. В почтенном возрасте оказалось 70% представителей отечественной «вторички», нашедших своих владельцев.

Такой статистикой поделился исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. По его словам, по сравнению с прошлым годом, доля приобретенных в России автомобилей с пробегом сократилась. Согласно итогам с января по апрель, она составила 72%.

Падение доли возрастных машин в нашей стране произошло благодаря российским и китайским брендам. В первом случае показатели просели до 75% с прежних 80%. А во втором зафиксировано снижение до 20% с 30%.

Если говорить о иномарках глобальных производителей, сбежавших с отечественного рынка, в категории от 10 лет и старше их доля на нашей «вторичке» увеличилась на пару процентов — до 73% с 71%.