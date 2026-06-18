Российские продажи машин с пробегом из Китая подскочили на 40%

Согласно итогам последнего весеннего месяца, в России выросли продажи подержанных китайских легковушек. Они разошлись тиражом 33,2 тыс. экземпляров, что на 40% превышает результаты прошлого года.

Охотнее всего у нас берут Chery и Geely

Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказал руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев. По его подсчетам, рейтинг брендов в сегменте китайского секонд-хенда возглавляет концерн Chery, на отечественной «вторичке» россияне приобрели 6,2 тыс. таких машин. Следом идет Geely благодаря перепродаже 5,8 тыс. штук. В свою очередь, тройку лидеров замыкает Haval, чьи авто разошлись тиражом 4,9 тыс. единиц. Также в топ-5 с почти одинаковыми достижениями сумели войти Changan и Exeed — 2,2 и 2,1 тыс. «пробежных» авто.

Если курс национальной валюты останется стабильным, реализация «чайнакаров» в России может вырасти за июнь до 35-36 тыс. машин, добавил г-н Корнев.

Эксперт обратил внимание, что общий объем «вторички» в РФ составил в мае 534 тыс. сделок. Нынешние цифры обогнали прошлогодние на 4%. Но, несмотря на успехи «китайцев», большая часть населения по-прежнему предпочитает брать японские, российские и немецкие модели.