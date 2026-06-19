Эксперт Коган объяснил, почему россияне перестали избавляться от китайских авто

Еще пару лет назад многие считали, что китайский автомобиль нужно продавать как можно быстрее, желательно до истечения первых двух лет. Но сегодня к «поднебесным» машинам относятся по-другому. Владельцы легковушек из КНР все реже выставляют их на продажу через 12 или 24 месяца, превращая краткосрочную авантюру в осознанную долгосрочную эксплуатацию.

В беседе с «Российской газетой» председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров, основатель компании «ВсеИзКитая» Андрей Коган рассказал, что главным драйвером смены взглядов стала макроэкономика. Рост цен на новые авто, подогреваемый утильсбором, инфляцией и высокими ставками по кредитам, создал глубокий разрыв между подержанной машиной и нулевой. Продав годовалый кроссовер даже по верхней планке, владельцу потребуется внушительная доплата за такой же новый.

Разрушились и мифы о моментальной потере качества. Практический опыт показал, что страшилки о сквозной коррозии после первой зимы или тотальных отказах электроники сильно преувеличены. Продукция ведущих «поднебесных» концернов продемонстрировала достойную адаптацию к суровым условиям, и когда машина без проблем проходит 40-50 тысяч километров, желание избавиться от нее из страха поломок исчезает.

Сыграла роль и длинная гарантия. Обязательства брендов сроком до пяти-семи лет защищают от трат на ремонт ключевых агрегатов, а продажа на втором году означает добровольный отказ от этого защитного зонтика. Стабилизировалась и сервисная инфраструктура: логистический хаос с запчастями ушел в прошлое, дилерские сети разрослись, независимые СТО освоили китайский софт.

Наконец, сам вторичный рынок перестал быть зоной повышенного риска. Ликвидность популярных моделей пришла в норму, они теряют в цене не сильнее былых корейских или японских бестселлеров. А технологическая гонка вышла на плато: цифровой кокпит и ассистенты в машине двухлетней давности воспринимаются столь же актуальными, что снижает эмоциональный зуд сменить гаджет на колесах ради чуть более крупного экрана. Рынок пришел к зрелости, где надежность и экономическая целесообразность победили моду на сверхбыстрое обновление автопарка, говорит эксперт.