Новая боль ГАИ: даже придорожная полиция увидела связь ДТП с престарелым автопарком страны

Российские водители продолжают с опаской относиться к покупке новых автомобилей из-за несоответствия их цены и качества, а посему увлеченно перепродают друг другу остающееся на ходу старье. Так говорит статистика: возраст большинства купленных авто с пробегом превышает 10 лет. Данный факт повергает в печаль не только портал «АвтоВзгляд», но и ГИБДД.

В своем докладе на форуме «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег» исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов констатировал следующее: доля приобретенных в России автомобилей старше 10 лет, составила в 2026 году 70% от общего числа подержанных машин. По сравнению с прошлым годом их число немного — всего на 2% — сократилась. Но стоит ли радоваться по этому поводу? Автопарк-то по-прежнему стареет.

СПРОС НА ВЫДЕРЖАННЫЙ ПРОДУКТ

С одной стороны, так и есть — российские водители стали чуть меньше пастись на вторичном рынке. Но с другой стороны, на каждый зарегистрированный новый автомобиль по-прежнему приходится почти 4,9 подержанных, и это больше, чем в предыдущие годы. Для сравнения — в 2025-м соотношение старого к новому было 4,7 к 1, а в 2024-м — четыре к одному.

Вот Элтон Джон... Ну, это ладно...

А Мусоргский бухал!

Добрые люди из числа экспертов с готовностью подсказывают, что снижение количества покупок совсем уж древнего автотранспорта произошло исключительно благодаря китайским и отечественным маркам.

Фото: avtovzglyad.ru

Именно на них нашим многострадальным потребителям пришлось перейти в ситуации «на бесптичье» — мы же хорошо помним, кто там соловей. Благодаря все тому же «Автостату» мы знаем, что количество «китайцев» старше 10 лет упало с 30% до 20%, а «возрастных» российских машин — с 80% до 75%.

Таким образом, в отсутствие притока новых европейско-японско-корейских марок автовладельцы ищут спасения у них же, но только уже из разряда подержанных. На отечественные и китайские выдержанные изделия спрос хотя и сохраняется, но желающих рискнуть становится все меньше, поскольку на «вторичке» пока что есть из чего выбирать.

В этом году, как прогнозирует агентство «Автостат», рынку подержанных автомобилей спад вряд ли грозит. Скорее всего, продажи останутся на нынешнем уровне в 6,55 млн штук, но могут быть и незначительные отклонения — плюс-минус 5%. Вот только проку от этого стране никакого. Конечно, «вторичка» каким-то образом влияет на экономику — по большей части в области сервиса. Но развитию отрасли абсолютно не способствует. Да и потребности населения удовлетворяет лишь в минимальной степени.

О ЧЕМ БЕСПОКОИТСЯ ГАИ

Помимо экономической стагнации переключение внимания покупателей на подержанные автомобили имеет и другие негативные последствия. О них недавно рассказал Олег Понарьин, заместитель начальника ГУОБДД МВД России. «Нас беспокоит, что автопарк стареет. Системы помощи водителям применяются не так эффективно, как бы хотелось», — заявил он в преддверии старта социальной кампании «Продвижение безопасности».

Фото: avtovzglyad.ru

Наши доблестные работники дорожной инспекции обычно стараются не гнать волну и привычно списывают все на безалаберность водителей. Если уж они озаботились старением рынка, то это означает только одно — проблема действительно становится серьезной и начинает оказывать заметное влияние на безопасность движения.

По-другому и быть не может. Недаром глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин неоднократно выражал свою обеспокоенность тем, что средний возраст автомобиля в нашей стране стремительно приближается к 17 годам. По его словам, для омоложения автопарка необходимо продавать в год не менее 3 млн новых машин. Но такого объема сложно ожидать даже в среднесрочной перспективе.