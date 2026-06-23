Российские продажи легковушек с пробегом выросли на 4%

В конце минувшей весны жители нашей страны приобрели 511,5 тыс. подержанных легковых автомобилей. Если проводить параллель с прошлым годом, спрос увеличился на 4,2%. Лучше всего перепродаются модели с шильдиком LADA.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». В то же время эксперты уточнили, что по сравнению с апрелем в мае отечественный вторичный авторынок просел на 5,7%. Происходящее объясняется количеством рабочих дней в каждом месяце: 22 против 19. В результате апрельские значения остаются максимальными в ежемесячном рейтинге 2026 года, речь идет о 542,2 тыс. пристроенных «бэушках».

Лидерство в гонке брендов сохраняет отечественная LADA, из рук в руки перешло 115,9 тыс. соответствующих машин. В первую тройку вошли Toyota и Kia — 54,3 тыс. и 28,7 тыс. единиц.

Уже второй месяц подряд «вторичка» пробивает барьер в полмиллиона пристроенных автомобилей. Срез с января по май говорит о том, что в России нашли владельцев 2,38 млн легковых подержанных автомобилей. В годовом выражении цифры подросли на 4,9%.