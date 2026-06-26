Российские продажи люксовых подержанных машин подросли на 2%

Перед наступлением лета россияне купили 239 люксовых автомобилей с пробегом. Если проводить параллель с маем 2025-го, в годовом выражении спрос увеличился на пару процентов. Цифры пошли вверх после небольшого спада в апреле.

В 2026 году рынок ведет себя крайне нестабильно

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», самым популярным брендом сегмента по-прежнему является британский Bentley. В мае своих владельцев в России нашли 82 таких легковушки. Вторую строчку занимает Rolls-Royce, отставая почти вдвое, из рук в руки перешли 43 автомобиля. Всего на шаг дальше оказался Lamborghini, замыкающий первую тройку с 42 штуками. Также в топ-5 включены Maserati и Ferrari.

Статус бестселлера в модельном рейтинге сохранил Bentley Continental GT, разошедшийся тиражом 37 экземпляров. Следом идет Lamborghini Urus, новых владельцев нашли 33 кроссовера. На ступеньку ниже одновременно встали Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, поскольку в их случае было пристроено по 22 авто.

Эксперты обратили внимание, что вторичный рынок люксовых машин весьма нестабилен в текущем году. Начиная с января, динамика продаж каждый месяц меняется с минуса на плюс.