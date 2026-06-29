Стало известно, сколько денег потратили россияне на «бэушки» в прошлом месяце

В мае 2026 года наши соотечественники приобрели 511,5 тыс. подержанных машин. В общей сложности в них было вложено 595,3 млрд рублей. По отношению к предыдущему месяцу траты снизились на 7%, но выросли на 14% за год.

Об этом говорят результаты совместного исследования аналитического агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк Автолизинг». По словам экспертов, финансовая емкость вторичного авторынка за пять месяцев текущего года составила 2,82 трлн рублей. В годовом выражении показатели увеличились на 13%.

Россияне стали обращать меньше внимания на автомобили младше пяти лет. По сравнению с 2025-м, их доля просела более чем на 2 процентных пункта. В мае 2026-го на такие легковушки потратили 140,8 млрд рублей или 23,7% от общего объема.

В свою очередь, на пару пунктов подросли экземпляры в возрасте от пяти до девяти лет — 35% и 208,1 млрд «целковых». Бестселлером в плане трат признаны «бэушки» от 10 лет и старше — 41,4% и 246,3 млрд рублей. Они же лидируют по продажам.