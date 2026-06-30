Россияне назвали возраст самых желанных авто с пробегом

Присматриваясь к подержанным автомобилям, жители нашей страны чаще всего хотят купить легковушку в возрасте от трех до пяти лет. Такие «бэушки» сочли наиболее подходящими для себя 30,9% участников опроса.

Соответствующее онлайн-исследование в мае — июне 2026 года совместно провели портал Drive2.ru и аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, вторую строчку в рейтинге популярности занимает категория автомобилей, которым исполнилось более 12 лет. В их пользу склоняются 22,2% респондентов.

Еще 17,3% опрошенных вполне готовы приобрести «пробежные» модели, сошедшие с конвейера шесть или семь лет назад. В то же время каждый шестой или 16% согласны на автомобиль с пробегом, если ему стукнуло от 10 до 12 лет. В свою очередь, каждый десятый или 9,9% предпочитают экземпляры, покинувшие стены завода изготовителя восемь-девять лет назад.

Аутсайдерами признаны максимально свежие подержанные автомобили, то есть младше трех лет. Об их приобретении задумалось только 3,7% опрошенных.