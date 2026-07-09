Назван возраст легковушек с пробегом, которые россияне чаще покупали в 2026 году

В первом полугодии 2026-го жители нашей страны чаще всего приобретали подержанные легковушки, сошедшие с конвейера с 2023-го по текущий год. Их набралось 192 тыс. штук. Они заняли 6,9% в общем объеме продаж.

Такими цифрами в своем канале в национальном мессенджере «Макс» поделилось Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Согласно подсчетам экспертов, вторая строчка досталась автомобилям, выпущенным в 2008-м. Из рук в руки за обозначенный период перешло 177 тыс. экземпляров, отвоевавших 6,4%. Тройку лидеров с показателем 6,2% замыкают 14-летние машины, разошедшиеся тиражом 172,3 тыс. штук.

На четвертой позиции расположились легковые автомобили 2011 года выпуска с долей рынка 5,7%. За шесть месяцев владельцев нашли 158 тыс. единиц. В первую пятерку также сумели войти 149 тыс. авто в возрасте 13 лет с 5,4%.

В топ-10 удалось попасть «железным коням», покинувшим стены завода-изготовителя в 2007-м. Зв первую половину 2026-го пристроено 147,6 тыс., что говорит о 5,3% от общего куска пирога. В конец рейтинга попал пятилетний легковой транспорт, реализованный в количестве 141,1 тыс. штук, а это означает 5,1% в общем зачете.