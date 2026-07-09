Стало известно, насколько с начала года в России подорожали иномарки с пробегом

В июне 2026 года средняя цена подержанных зарубежных легковушек в нашей стране достигла отметки 2,46 млн рублей. За шесть месяцев «бэушки» стали дороже на 8%, а в годовом выражении их стоимость выросла на 5,5%.

Такой статистикой поделились аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес». По словам экспертов, в среднем китайский «секонд-хенд» в начале лета стоил в России 2,27 млн рублей. По отношению к январю показатели увеличились на 5,2%. Если проводить параллель с июнем 2025-го, прибавка составила 2,5%.

В то же время цифры по российским авто тоже идут вверх. В годовом выражении планка поднялась на 5%. Однако с января по июнь она держится на уровне 732 тыс. рублей.

Если переходить к частностям, некоторые авто с пробегом стали доступнее. Например, средняя цена максимально снизилась в случае Mercedes-Benz V-класса. Зафиксировано снижение на 12,4%, что вылилось в 7,76 млн рублей. Вторую строчку занял Geely Coolray, лишившись 10%. Тройку лидеров замкнула старая-добрая вазовская «семерка», просевшая на 8,7%. Дело дошло до 1,99 млн и 245 тыс. рублей соответственно.