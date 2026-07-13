Бак на один заказ: дефицит горючего остановил такси на юге России

Топливный кризис добрался до таксисов: доступность сервиса начала снижаться, а водители тратят по 2-2,5 часа в день на поиск бензина. По оценке участников рынка, за последнюю неделю выход машин на линию упал на 15-20% в Ростове-на-Дону и Краснодаре, и на 5-10% — в Москве и Санкт-Петербурге.

Главная проблема для таксистов сегодня — не стоимость топлива, а его фактическая недоступность. Из-за ограничений на отпуск бензина (20-30 литров) и очередей на АЗС водители вынуждены проводить ночные часы в поисках горючки вместо полноценного отдыха перед следующей сменой. Это приводит не только к потере личного времени, но и к росту усталости, снижению производительности и повышению рисков для безопасности пассажирских перевозок.

Наиболее тяжелая ситуация складывается на юге России. В Краснодаре очереди на АЗС достигают 4 часов, часть водителей вынуждена выезжать за город в 3-4 утра. Зафиксированы случаи, когда автомобили возвращаются в парк с пустым баком.

В Ростове-на-Дону, как и по всей стране, заправлять канистры запрещено, из-за чего таксисты теряют рабочее время в конце смены ради поиска горючего. В Санкт-Петербурге отдельные АЗС закрыты по несколько дней, вынуждая водителей объезжать до девяти адресов за смену. Москва пока держится за счет ночных поездок на АЗС, однако свободно заправиться «как раньше» уже невозможно.

— Для обычного автомобилиста 30-50 литров могут быть приемлемым разовым лимитом. Для такси это часто недостаточно даже для полноценной смены. Машина должна быть на линии, а не стоять в очереди на АЗС, — подчеркивает председатель совета директоров таксопарка «369», член генерального совета общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Быков.

На фоне сохраняющихся ограничений с обеспечением топливом представители отрасли считают, что текущая ситуация должна стать не только предметом антикризисных мер, но и стимулом для ускоренного развития электротакси.

По словам представителей бизнеса, ключевая задача сегодня — сохранить доступность такси для населения и не допустить снижения доходов перевозчиков из-за объективных ограничений на работу.

При действующих лимитах отпуска топлива (20-50 литров) водители вынуждены тратить время не на выполнение заказов или полноценный отдых между сменами, а на поиск бензина и ожидание в очередях на АЗС.

— Речь идет о сохранении доступности такси для людей. Когда водитель может приобрести лишь 20-30 литров топлива, он получает жесткое ограничение на возможность работать.

Государству важно учитывать специфику отрасли и предложить механизмы, которые позволят обеспечить бесперебойную работу такси, — отмечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

По мнению бизнеса, именно сейчас существует возможность заложить прочный фундамент для масштабного перехода коммерческого такси на электрическую тягу. Однако для этого необходимы дополнительные меры государственной поддержки.

— Если для самозанятых уже предусмотрен механизм, позволяющий сохранить доступность перевозок, то аналогичный инструмент необходим и таксопаркам, которые ежедневно обеспечивают выпуск автомобилей на линию и несут ответственность за качество перевозок.

Кроме того, электромобили должны получить отдельный режим регулирования, поскольку именно они способны стать долгосрочным решением проблемы зависимости отрасли от традиционного топлива, — считает г-н Быков.