Названы автомобили с пробегом, которые максимально подешевели в России в июне

Как сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», отечественный рынок стал стабильнее, поскольку средний ценник подержанных автомобилей в июне практически не изменился. По отношению к маю темпы роста цен заметно сократились.
Упомянутый Coolray первого поколения, переживший рестайлинг, стал доступнее на 5,3%. Его средняя планка снизилась до 1,99 млн рублей. В свою, очередь вазовская «пятнашка» лишилась 4,7% цены, за нее начали просить 221,7 тыс. «целковых». Кроссовер «Москвич 3» сбросил чуть меньше — 4,3%, что вылилось в 1,4 млн рублей.
Определенные модели на «вторичке» подорожали, но не слишком ощутимо. Например, на 2,1% выросла стоимость четыредверного Kaiyi E5, что обернулось в 1,34 млн рублей. Прибавка по обновленному Haval F7 первого поколения составила 1,9% или 2,03 млн «деревянных»,
Остается сказать, что быстрее всего находили владельцев Nissan Terrano, Geely Coolray, и Renault Sandero. Среди премиальных моделей по тому же принципу в топе оказалась «единичка» BMW.