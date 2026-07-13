Названы автомобили с пробегом, которые максимально подешевели в России в июне

В начале лета в нашей стране динамичнее всего снижалась средняя стоимость отечественных седанов LADA 2115, китайских кроссоверов Geely Coolray и российских «Москвич 3». За тот же период быстрее всего продавался японский паркетник Nissan Terrano.

Но их средняя цена осталась почти прежней

Как сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», отечественный рынок стал стабильнее, поскольку средний ценник подержанных автомобилей в июне практически не изменился. По отношению к маю темпы роста цен заметно сократились.

Упомянутый Coolray первого поколения, переживший рестайлинг, стал доступнее на 5,3%. Его средняя планка снизилась до 1,99 млн рублей. В свою, очередь вазовская «пятнашка» лишилась 4,7% цены, за нее начали просить 221,7 тыс. «целковых». Кроссовер «Москвич 3» сбросил чуть меньше — 4,3%, что вылилось в 1,4 млн рублей.

Определенные модели на «вторичке» подорожали, но не слишком ощутимо. Например, на 2,1% выросла стоимость четыредверного Kaiyi E5, что обернулось в 1,34 млн рублей. Прибавка по обновленному Haval F7 первого поколения составила 1,9% или 2,03 млн «деревянных»,

Остается сказать, что быстрее всего находили владельцев Nissan Terrano, Geely Coolray, и Renault Sandero. Среди премиальных моделей по тому же принципу в топе оказалась «единичка» BMW.