Россиянам раскрыли среднюю цену машин с пробегом в начале лета

В июне 2026 года средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России достигла отметки 1 437 700 рублей. Эксперты рассчитали ее, опираясь на мониторинг объявлений о продаже, объемы реализации не учитывались.

Актуальной статистикой поделилось агентство «Автостат». По словам заместителя начальника отдела аналитики Дмитрия Ярыгина, по отношению к концу минувшей весны подержанные автомобили в России прибавили в цене всего 0,5%. В рублях речь идет о 7,4 тыс. Уточняется, что «бэушки» дорожают в нашей стране уже второй месяц подряд.

В годовом выражении стоимость автомобилей, продающихся на отечественном вторичном рынке, поднялась на 1,8%. В пересчете на национальную валюту подразумевается прирост в 25,9 тыс. рублей.

Напомним, в апреле «вторичка» впервые в 2026 году преодолела барьер в 500 тыс. проданных машин. Если темпы реализации не станут скромнее, к концу года они способны превысить объемы 2021-го.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему сегодня именно Япония «рулит» российским рынком подержанных машин.