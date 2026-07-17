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Эксперт Ковалев назвал кроссоверы, за которые не стоит переплачивать на вторичке

Прайсы некоторых «бэушек» сильно завышены

Некоторые кроссоверы на вторичном рынке оцениваются настолько высоко, что их покупка теряет практический смысл. За цену возрастной машины с солидным пробегом можно приобрести новый автомобиль с куда более современным оснащением.

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт Ковалев назвал кроссоверы, за которые не стоит переплачивать на вторичке

Автомобильный эксперт Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой» заявил, что в числе самых переоцененных кроссоверов однозначно лидируют японские бестселлеры. Речь, прежде всего, о Toyota RAV4 и Honda CR-V в возрасте пяти-шести лет. Их ценники на вторичном рынке стартуют от трех миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью новых китайских аналогов, а иногда и превышает ее.

Эксперт признает, что за этими автомобилями тянется шлейф заслуженной репутации. Они надежны, обладают хорошей ликвидностью и подтвержденным качеством, но за эти деньги покупатель получает морально устаревшую технику. Как правило, речь идет о простых комплектациях с двухлитровым атмосферным двигателем, старым «автоматом» или вариатором и отсутствием современных электронных ассистентов.

По словам Ковалева, владельцу такого кроссовера придется забыть о нормальных мультимедийных комплексах, камерах, адаптивном круиз-контроле и системе удержания в полосе. Хотя все эти опции уже стали привычными для машин более низкой ценовой категории. Значительная часть уплаченной суммы в данном случае — это аванс за веру в безоблачную будущую эксплуатацию, а не реальная техническая начинка.

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