Эксперт Ковалев назвал кроссоверы, за которые не стоит переплачивать на вторичке

Некоторые кроссоверы на вторичном рынке оцениваются настолько высоко, что их покупка теряет практический смысл. За цену возрастной машины с солидным пробегом можно приобрести новый автомобиль с куда более современным оснащением.

Автомобильный эксперт Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой» заявил, что в числе самых переоцененных кроссоверов однозначно лидируют японские бестселлеры. Речь, прежде всего, о Toyota RAV4 и Honda CR-V в возрасте пяти-шести лет. Их ценники на вторичном рынке стартуют от трех миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью новых китайских аналогов, а иногда и превышает ее.

Эксперт признает, что за этими автомобилями тянется шлейф заслуженной репутации. Они надежны, обладают хорошей ликвидностью и подтвержденным качеством, но за эти деньги покупатель получает морально устаревшую технику. Как правило, речь идет о простых комплектациях с двухлитровым атмосферным двигателем, старым «автоматом» или вариатором и отсутствием современных электронных ассистентов.

По словам Ковалева, владельцу такого кроссовера придется забыть о нормальных мультимедийных комплексах, камерах, адаптивном круиз-контроле и системе удержания в полосе. Хотя все эти опции уже стали привычными для машин более низкой ценовой категории. Значительная часть уплаченной суммы в данном случае — это аванс за веру в безоблачную будущую эксплуатацию, а не реальная техническая начинка.