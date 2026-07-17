В России на 5,5% выросли продажи легковушек с пробегом

Актуальной статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, за обозначенный период почти половину вторичного российского рынка, а именно 49,2%, занимают пять брендов. Первенство удерживает вышеупомянутая LADA, из рук в руки перешло 669,7 тыс. таких легковушек.
С большим отрывом на второй строчке расположилась японская Toyota, пристроившая 300,5 тыс. штук. Тройку лидеров замыкает Kia из Южной Кореи с результатом 162,8 тыс. машин. Далее следует родственный Hyundai за счет 157,9 тыс. машин. Немецкий Volkswagen благодаря 130,9 тыс. авто оказался пятым.
Аналитики обратили внимание, что с января на май сегмент «бэушек» сумел подрасти в России за год на 4,9%. В июне цифры стали еще позитивнее из-за прибавки в 8,6%.