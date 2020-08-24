Выдыхай, бобер: тест-райд Harley-Davidson Street Bob

Если кто вдруг не в курсе, боббер — это такой подкласс мотоциклов, в которых нет ничего лишнего, присутствует разве что эдакий брутальный бунтарский дух минимализма. Переходя в класс «боба», фактически вы становитесь обладателем голой рамы, мощного двигателя, руля, сиденья и колес.

Обычно бобберы фанаты строят себе сами, но на рынке есть некоторое количество серийных моделей. Street Bob от Harley-Davidson как раз именно такой продукт: строгий черный цвет без всяких там изысков: минимум хрома, спицованные колеса, укороченные крылья…

Добавляют стиля высокий руль «эйпхенгер» и двойные выхлопные трубы Shotgun, расположенные четко параллельно поверхности планеты. Любители совсем уж «олдскула» еще устанавливают высокий «сисибар» и задирают выхлоп наверх, благо что возможностей для трансформации и кастомизации хоть отбавляй.