Выдыхай, бобер: тест-райд Harley-Davidson Street Bob

Если кто вдруг не в курсе, боббер — это такой подкласс мотоциклов, в которых нет ничего лишнего, присутствует разве что эдакий брутальный бунтарский дух минимализма. Переходя в класс «боба», фактически вы становитесь обладателем голой рамы, мощного двигателя, руля, сиденья и колес.
Обычно бобберы фанаты строят себе сами, но на рынке есть некоторое количество серийных моделей. Street Bob от Harley-Davidson как раз именно такой продукт: строгий черный цвет без всяких там изысков: минимум хрома, спицованные колеса, укороченные крылья…
Добавляют стиля высокий руль «эйпхенгер» и двойные выхлопные трубы Shotgun, расположенные четко параллельно поверхности планеты. Любители совсем уж «олдскула» еще устанавливают высокий «сисибар» и задирают выхлоп наверх, благо что возможностей для трансформации и кастомизации хоть отбавляй.
«А вместо сердца — пламенный мотор» — это все про него, родимого. Street Bob шустро перемещается в пространстве благодаря современному двигателю Milwaukee-Eight объемом 107 кубических дюймов или 1746 см3 по нашей метрической системе. При массе мотоцикла без малого в три центнера, 86 лошадиных сил и 145 Нм крутящего момента придают байку поистине отменную динамику.
К тому же, передачи длинные, а двигатель весьма эластичен, так что можно запросто двигаться на небольшой скорости в междурядье на второй передаче — Street Bob при этом не будет дергаться или задыхаться. Несмотря на далеко не самую маленькую «софтейловскую» базу (1630 мм), Bob довольно легок в управлении и прекрасно чувствует себя как в городских джунглях, так и на трассе. На тестовый байк еще опционально установили дуги безопасности с площадками для ног, так что на магистрали, когда поднимаешься до наивысшей 6-й передачи, можно практически полностью вытянуть ноги и, вкупе с вытянутыми прямыми руками, мчать навстречу ветру и приключениям.
Правда, мчать, скорее всего, придется одному, ибо Street Bob по умолчанию мотоцикл одноместный. Правда, можно докупить и установить сиденье для «второго номера», но тогда бунтарский дух свободы окажется слегка смазанным.
Несмотря на наличие всего лишь одного изящного тормозного диска на переднем колесе, Бобу вполне хватает тормозов — 4-х поршневые фиксированные спереди и 2-х поршневые рлавающие сзади механизмы свое дело знают. На некоторых других моделях Harley привередливые мотоциклисты нередко жалуются на недостаток тормозных усилий.
Правда, не совсем понятно, с какой скоростью они в таком случае перемещаются, вообще-то на Harley-Davidson принято ездить размеренно и спокойно, чтобы все успели тебя разглядеть и возможно даже сфотографировать. Помимо обязательного вот уже несколько лет как для всех мотостроительных компаний антиблокировочной системы ABS, из современного оборудования визуально виден лишь крохотный, буквально имплантированный в руль LCD дисплей да модная нынче светодиодная фара Daymaker.
Во всем остальном же, не считая двигателя, Street Bob выглядит словно из прошлого. Даже резинки на передней вилке, имитирующие амортизаторы, создает нечто вроде облика ретро, хотя некоторые владельцы их просто снимают. В этом случае передняя вилка будет просто стандартно полированной металлической, и Street Bob также вид иметь будет.
Harley-Davidson Street Bob — мотоцикл для одиночки-эгоиста. Но, отправляясь на нем в дальнюю дорогу, неплохо бы прикупить себе хотя бы один боковой кофр на левый борт, а можно еще и круглую сумку-«батон» на высокий руль прицепить — заодно и встречный ветер дуть меньше будет. Впрочем, владельцы «бобров», как правило, редко ездят дальше маршрута «дом-работа-туса» и обратно, для чего этот мотоцикл, собственно говоря, и создан. Только для одного, только для себя, любимого. А что пассажирку посадить некуда, так для этого такси с мобильного телефона вызывается, благо что сейчас проблем с этим нет. А если серьезно, то для покатушек с любимой больше подойдет другой байк, тем более, что в гаражах поклонников заокеанской легенды частенько можно встретить не один мотоцикл марки.