Honda начнет торговать в России «обезьянами»

Свою историю мотоцикл Monkey ведет аж с 1961 года. Да-да, когда вся Америка оплакивала убийство Кеннеди, японцы выпустили крохотный байк с двигателем объемом 49 «кубиков». Изначально он создавался в качестве игрушки для парка развлечений, однако модель оказалась настолько популярной и востребованной, что Honda разработала и дорожную версию с хромированным баком, складным рулем и 5-дюймовыми колесами. Через несколько лет диаметр колес увеличили до 8 дюймов, а быстросъемная вилка позволяла перевозить малыша в багажнике автомобиля.

К концу 70-х годов прошлого века Monkey стал весьма популярным среди водителей большим автодомов и автофургонов, которым нужно было совершать короткие поездки на небольшие расстояния от места базовой стоянки. Привлекала многих и легкость управления маленького мотоцикла.

Обновленный Honda Monkey получил новый 124-кубовый двухклапанный двигатель SOHC воздушного охлаждения мощностью 6,9 кВт и крутящим моментом в 11 Нм при 5500 об/мин. Также мотоцикл получил и новую 5-ступенчатую трансмиссию, благодаря в том числе и которой, он стал развивать максимальную скорость 91 км/ч. Размер колес увеличили до 12 дюймов, сзади установили двойные амортизаторы с двухступенчатыми пружинами.

Вес Monkey всего 104 кг, а расход топлива — 1,5 литра на 100 км пути, запас топлива — 5,6 литра. Модель 2022 года будет доступна в трех цветовых решениях: Banana Yellow, Pearl Nebula Red и Glittering Blue.