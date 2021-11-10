Стартовали российские продажи нового Harley-Davidson Sportster S

Sportster S — принципиально новый мотоцикл, он получил новый дизайн и построен на платформе Revolution Max. «Сердце» модели — двигатель Revolution Max 1250T с рабочим объемом 1250 см3.

Специально настроенная новейшая модификация силового агрегата Harley-Davidson V-Twin с жидкостным охлаждением развивает внушительный крутящий момент «на низах», а благодаря своей пологой кривой он остается высоким в большом диапазоне оборотов. Да-да, вы не ослышались — отныне «последний из могикан» Sportster также утратил систему воздушного охлаждения вслед за всеми своими собратьями. В этом моменте консервативные фанаты марки могут смахнуть скупую слезу — ведь так характерно и так легко узнаваемый звук двигателя теперь стал другим. Но против технологий, как говорится, не попрешь.

Новый двигатель обеспечивает отличную тягу уже с «низов», к тому же, мотор интегрирован точно по центру шасси для уменьшения веса и лучшей развесовки. В снаряженном состоянии новый Sportster S весит всего 228 кг. Крышки двигателя из легкого магниевого сплава получили отделку Chocolate Satin. Текстура, цвет, покрытие и элементы дизайна подбирались таким образом, чтобы Sportster S выглядел как выставочный кастом-байк, который каким-то чудом оказался в чьем-то гараже.

Итак, Harley-Davidson Sportster S 2022 года будет доступен в трех вариантах расцветки: Vivid Black (черный), Midnight Crimson (малиновый), Strone Washed White Pearl (белый перламутровый) и будет продаваться по цене от 1 519 000 рублей.