Минсельхоз объявил войну и владельцам квадроциклов и снегоходов, и экономике страны

Еще с незапамятных времен «сноумобили» и ATV каким-то боком попали в разряд тракторов, а потому ставятся на учет не как автомобили и мотоциклы в ГИБДД, а в организации под названием Гостехнадзор. Это же ведомство занимается и выдачей «прав» на управление самоходными машинами.
И вот последняя инициатива Минсельхоза, в случае ее одобрения правительственной комиссией, довольно серьезно расширит полномочия инспекторов Гостехнадзора по части закошмаривания владельцев снежиков и квадриков. А некоторые эксперты и вовсе уверены, что основная цель документа — создать кормушку за счет самого платежеспособного населения страны, которое может себе позволить владение квадроциклом и снегоходом.
Нет статистики, но есть большое желание
Ну вот судите сами: какой-либо достоверной аварийной статистики с участием снегоходов и квадроциклов нет в принципе. И уж тем более нет данных о том, сколько ДТП произошло из-за технической неисправности внедорожной мототехники. То есть мало-мальски правдоподобного обоснования, почему надо ужесточить контроль за квадроциклистами и снегоходчиками, нет. Между тем, в перечень неисправностей, при которых Минсельхоз предлагает запрет эксплуатации, входят такие поломки, как неисправность выхлопной системы, неработающие фары головного света, неисправные «стопарь» и звуковой сигнал, отсутствующий номерной знак.
Вот ей богу не понимаем, как неработающий стоп-сигнал или клаксон на квадроцикле, который месит грязь в глубоком лесу, или на снегоходе, рассекающем целину заброшенного поля, может повлиять на чью-либо безопасность? А случайно отвалившийся номерной знак (в силу особенностей эксплуатации, на квадроциклах и снегоходах такое случает сплошь и рядом)? Неужели это, по мнение законотворцев из Минсельхоза, приведет к причинению вреда здоровью или чьей-либо гибели?
Коррупционная кормушка
Да, есть в перечне и пункты, напрямую связанные с безопасностью: это неисправность тормозной системы, рулевого управления. Однако что считать неисправностью и как ее можно проверить в чистом поле без сертифицированного диагностического оборудования? То есть коррупционная составляющая и возможность безграничной трактовки прописанных требований в предложенном Минсельхозом документе просто зашкаливает.
Более того, аграрный блок Правительства РФ отдал на откуп региональным властям разработку карательных мер (они это должны сделать до 1 сентября 2022 года, до даты вступления в законную силу этого драконовского перечня). То есть в одном регионе за перегоревшую фару могут лишить «прав» и технику забрать на штрафстоянку, а в соседнем крае — ограничиться предупреждением?
Атакуют по всем фронтам
Впрочем, не только со стороны Минсельхоза идет атака на любителей активного отдыха. Минюст, в рамках разработки нового проекта КоАП РФ, включил статью, позволяющую в будущем штрафовать на 1000—2000 рублей водителей квадроциклов, снегоходов, багги за выезд на дороги общего пользования. А между тем, именно снегоходы в зимнее время — единственное средство передвижения на наших «северах» и люди на них ездят на работу, в магазин за покупками, отвозят детей в школы. Получается, что в случае одобрения новой редакции КоАП РФ, снегоходы в северных регионах страны вообще окажутся вне закона.
В «Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии» вообще не понимают, что общего у комбайна и снегохода, и почему Минсельхоз пытается вставить палки в колеса технике, которая, объективно, не относится к его «епархии». С таким же успехом чиновники могут придумать «перечень неисправностей», при которых запрещено взлетать ракетам в космос:
– Никто не отрицает, что квадроциклы и снегоходы должны быть исправными. Но в данном случае сами владельцы следят за состоянием своих машин, и напрямую заинтересованы в их «боеготовности», дабы не застрять где-нибудь в глуши, — говорит эксперт портала «АвтоВзгляд», вице-президент ассоциации Владимир Кленин. — А то, что предлагают чиновники из Министерства сельского хозяйства не имеет ни малейшего отношения к повышению безопасности эксплуатации. Более того, подобные меры больно ударят не только по владельцам рекреационной техники, но и по производителям, и без того переживающим не самые лучшие времена. Пострадает и туристическая отрасль. Скажу очевидную всем вещь: мотовездеходы и снегоходы, в сущности, не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству и по логике вещей курировать это направление должен, например, Минпромторг, но уж точно не аграрии…
Кстати, позицию, что квадрики и снежики не должны относиться к тракторам, разделяет и губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который уверен, что для управления такой техникой достаточно иметь автомобильные «права», а не какие-то специальные тракторные.
Напомним, что в Мурманской области есть своеобразная Мекка для всех владельцев снегоходов — Хибины. Ежегодно окрестности этих гор посещают тысячи любителей «сноумобилей» со всей страны. Здесь же открыты и пункты проката техники, работающие, в общем-то, на полулегальных началах. Ведь для управления снегоходом необходимо иметь удостоверения тракториста-машиниста с открытой категорией «А1». Но кто хоть раз ездил на квадроцикле или снегоходе знает, что это даже проще, чем управлять велосипедом. Так почему для управления этой техникой недостаточно обычного водительского удостоверения?
– Навыков и знаний, которые имеет водитель автомобиля, достаточно, чтобы управлять снегоходом, — считает г-н Чибис. — Если ликвидировать это препятствие, количество тех, кто будет законно пользоваться снегоходами во время турпоездок, кратно возрастет. Такая мера также поможет туроператорам и привлечет к этому виду активности больше туристов, что будет способствовать развитию региона в целом.
У них совсем не так, как у нас
В той же Финляндии и квадроциклы, и снегоходы давным-давно приравнены к обычному транспорту и встретить там на городской парковке возле магазина «сноумобиль» — совершенно обычное дело.
Более того, зимой для снегоходов власти муниципалитетов прокладывают специальные трассы с дорожными знаками, чтобы люди могли комфортно и безопасно передвигаться по лесам и в случае чего рассчитывать на помощь.
«Забота» же наших отечественных чиновников сводится лишь к драконовским штрафам и созданию ведомственных «кормушек» для поборов с населения.