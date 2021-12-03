Минсельхоз объявил войну и владельцам квадроциклов и снегоходов, и экономике страны

Еще с незапамятных времен «сноумобили» и ATV каким-то боком попали в разряд тракторов, а потому ставятся на учет не как автомобили и мотоциклы в ГИБДД, а в организации под названием Гостехнадзор. Это же ведомство занимается и выдачей «прав» на управление самоходными машинами.

И вот последняя инициатива Минсельхоза, в случае ее одобрения правительственной комиссией, довольно серьезно расширит полномочия инспекторов Гостехнадзора по части закошмаривания владельцев снежиков и квадриков. А некоторые эксперты и вовсе уверены, что основная цель документа — создать кормушку за счет самого платежеспособного населения страны, которое может себе позволить владение квадроциклом и снегоходом.

Нет статистики, но есть большое желание

Ну вот судите сами: какой-либо достоверной аварийной статистики с участием снегоходов и квадроциклов нет в принципе. И уж тем более нет данных о том, сколько ДТП произошло из-за технической неисправности внедорожной мототехники. То есть мало-мальски правдоподобного обоснования, почему надо ужесточить контроль за квадроциклистами и снегоходчиками, нет. Между тем, в перечень неисправностей, при которых Минсельхоз предлагает запрет эксплуатации, входят такие поломки, как неисправность выхлопной системы, неработающие фары головного света, неисправные «стопарь» и звуковой сигнал, отсутствующий номерной знак.