Lexus представил супербагги для бездорожья

Фото производителя
На Токийском моторшоу премиальная марка Lexus представила первый багги для жестокого бездорожья. И не абы какой, а с водородной силовой установкой! Правда, пока это всего лишь концепт, но японцы намерены протолкнуть его в серию. А что: Lexus ничем не хуже Bentley и Jeep, выпускающих велосипеды. Если не лучше…
Мирон Горин

Да, такого мы еще не видели! Багги да на водороде. Что ж, почему нет? Тем более, что «зеленые» тренды нынче задают тон всей автоиндустрии.

Прототип люксового «квадрика» Lexus ROV построен вокруг трубчатой рамы, а кузовные панели — из легких сплавов. Обувка, как и положено подобным «гряземесам» — «мудовая». Оптика выполнена в стиле автомобилей Lexus. Разумеется, диодная. А в качестве сердца, как уже было сказано, был имплантирован водородный силовой агрегат о трех цилиндрах.

Кстати сказать, в Токио японцы показали и супервнедорожную версию гибридного кроссовера Lexus NX PHEV Off-Road, а также флагманский внедорожник Lexus LX 600 Off-Road с лютыми доработками от тюнингеров из Jaos.

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14 января 2022
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