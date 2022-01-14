Lexus представил супербагги для бездорожья

Да, такого мы еще не видели! Багги да на водороде. Что ж, почему нет? Тем более, что «зеленые» тренды нынче задают тон всей автоиндустрии.

Прототип люксового «квадрика» Lexus ROV построен вокруг трубчатой рамы, а кузовные панели — из легких сплавов. Обувка, как и положено подобным «гряземесам» — «мудовая». Оптика выполнена в стиле автомобилей Lexus. Разумеется, диодная. А в качестве сердца, как уже было сказано, был имплантирован водородный силовой агрегат о трех цилиндрах.

Кстати сказать, в Токио японцы показали и супервнедорожную версию гибридного кроссовера Lexus NX PHEV Off-Road, а также флагманский внедорожник Lexus LX 600 Off-Road с лютыми доработками от тюнингеров из Jaos.