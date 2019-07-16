5 разводов гаишника с целью докопаться до водителя

Конечно, с одной стороны, профилактика и контроль правонарушений входят в служебные обязанности сотрудников ГИБДД, и от их законных требований водителям никуда не деться. С другой стороны, далеко не все граждане знают, какие требования законные, а какие нет, и в этом заключается вся проблема.

Дыхните

Чем серьезнее нарушение ПДД, тем строже наказание и больше размер взяток, так что поймать нетрезвого водителя — для многих полицейских означает сорвать «джекпот». Однако обнаружить явные признаки присутствия алкоголя в выдыхаемом воздухе рулевого не так просто. Поэтому некоторые стражи порядка «включают дурачка» и с ходу просят бедолагу «дыхнуть» им в нос, а иногда в особо вопиющих случаях — сразу в алкотестер. Имейте в виду, что это наглый развод — никуда дышать вы не обязаны, если сотрудник ГИБДД не составил протокол о вашем отстранении от управления автомобилем, или же оформил его без двух понятых или без видеозаписи.