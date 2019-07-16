5 разводов гаишника с целью докопаться до водителя

Народная молва не врет — докопаться можно и до столба, и в этом легко убедиться на примере доблестных сотрудников ГИБДД, которые делают это профессионально. Многие водители все просьбы, требования и наезды со стороны лукавых стражей порядка воспринимают, как должное. А зря. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых распространенных незаконных разводов, которые практикуют нечестные гаишники.
Конечно, с одной стороны, профилактика и контроль правонарушений входят в служебные обязанности сотрудников ГИБДД, и от их законных требований водителям никуда не деться. С другой стороны, далеко не все граждане знают, какие требования законные, а какие нет, и в этом заключается вся проблема.
Дыхните
Чем серьезнее нарушение ПДД, тем строже наказание и больше размер взяток, так что поймать нетрезвого водителя — для многих полицейских означает сорвать «джекпот». Однако обнаружить явные признаки присутствия алкоголя в выдыхаемом воздухе рулевого не так просто. Поэтому некоторые стражи порядка «включают дурачка» и с ходу просят бедолагу «дыхнуть» им в нос, а иногда в особо вопиющих случаях — сразу в алкотестер. Имейте в виду, что это наглый развод — никуда дышать вы не обязаны, если сотрудник ГИБДД не составил протокол о вашем отстранении от управления автомобилем, или же оформил его без двух понятых или без видеозаписи.
Только при наличии этого документа полицейский имеет право предлагать вам законную проверку на алкостестере, которая, в свою очередь, требует отдельного оформления.
Пройдемте в служебную машину
Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 гласит, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов. Но поскольку это просьба, а не требование, у вас есть полное право отказаться от подобных приглашений
Достаньте домкрат
Вариации незаконного требования из этой серии могут быть и другие — «Покажите запасное колесо» или даже «балонный ключ». Но в соответствии с «Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», водитель обязан иметь в автомобиле медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки.
А еще ПДД предписывают наличие у водителя необходимых документов и светоотражающего жилета. На этом список обязательных предметов заканчивается, так что страж порядка не имеет право требовать показать запаску, домкрат или баллонник.
Откройте багажник
Водитель имеет право открывать багажник по требованию сотрудника ГИБДД только при наличии протокола досмотра. Этот процесс должен проводиться также исключительно в присутствии двух понятых либо записываться на видеокамеру. Так что, если вас просят открыть грузовой отсек, не торопитесь выходить из машины, и смело требуйте законного оформления указанной процедуры.
Покажите доверенность
Если ушлый сотрудник ДПС, видя, что машина оформлена на другое лицо, потребует от вас показать доверенность, то сошлитесь на пункт 2.1.1 ПДД, согласно которому водитель обязан предоставить стражу порядка для проверки лишь водительское удостоверение, регистрационные документы на машину и оригинал полиса ОСАГО. На этом список необходимых бумаг, которые гражданин должен показать полицейскому, исчерпывается.