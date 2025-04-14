«Мотовесна-2025»: чем удивила ведущая байкерская выставка страны

В подмосковном парке «Патриот» завершилась международная выставка «Мотовесна-2025», которая традиционно проводится перед открытием очередного мотосезона. Если верить данным ее организаторов, в этом году экспозиция собрала рекордное число участников. Впрочем, и посетителей также было немало, что вполне объяснимо. Ведь сейчас в одной только в Москве насчитывается более ста тысяч мотоциклистов, и их число с каждым годом неуклонно растет. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» также побывал на весьма знаковом мероприятии, где увидел немало интересных новинок.

Посетители могли увидеть и даже протестировать здесь новинки и лучшие модели мотоциклов, квадроциклов, велосипедов, а также другой техники, экипировки и аксессуаров от ведущих брендов из самых разных стран. А посмотреть действительно было что, ведь свои модели различной мототехники представили такие производители как Bajaj, Zontes, Cyclone, Kayo, GR, Ataki, Cineco, Sharmax, Benda, Voge, Loncin, Qjmotor, Progasi, Regulmoto, Fuego, Kove, Yacota, KTM, Ninebot и другие.

Кроме того, посетителей ждали зрелищные и яркие выступления мотофристайлеров и стантрайдеров, а также специальные соревнования в дисциплине «СуперЭндуро». Так, весьма приличную аудиторию каждый день собирала площадка Custom&Tuning Show, где было представлено огромное количество различных авторских мотоциклов от российских и зарубежных кастомайзеров.

Некоторые новинки состоявшейся «Мотовесны» заслуживают, на наш взгляд, заслуживают отдельного внимания. И обзор стоит начать с известного индийского производителя мототехники Bajaj, показавшего свою инновационную разработку с индексом Freedom 125 NG04. Это первый в мире серийный мотоцикл, способный работать как на бензине, так и на метане.

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Газовый баллон этого оригинального байка вмещает 2 кг газового горючего, а бак — 2 литра бензина. Двухтопливная система оснащена переключателем «бензин/газ», что обеспечивает аппарату запас хода до 330 км. Мотоцикл оснащен светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью с Bluetooth и удобным сиденьем.

Также посетители могли ближе познакомиться с другой новинкой — Bajaj Pulsar NS 400Z. Это на сегодня самая мощная и технологичная модель в линейке «Пульсаров». Четыре режима езды адаптируют мощность и работу ABS под любую местность, от городского асфальта до труднопроходимых грунтовок. Новый 373-кубовый двигатель выдает пиковую мощность 40 л.с. (29,42 кВт) и максимальный крутящий момент 35 Нм.

Представила свою мототехнику и компания Sharmax, показав, в том числе, самые мощные на сегодня модели квадриков Sharmax Force 1100 EFI EPS by Geely. Этот мотовездеход был создан в сотрудничестве с концерном QJ Motor. Его V-образный двигатель объемом 976 куб. см позволяет разогнать квадроцикл до скорости 128 км/ч.

Фото портала АвтоВзгляд.

В свою очередь, на стенде компании «Роллинг Мото» можно было увидеть другую новинку мотосезона-2025 — мопед Ataki Yami. Небольшой «мотик» в стиле «ретро» оснащен одноцилиндровым 4-тактным двигателем SOHC объемом 106,7 см³ с воздушным охлаждением, способным развивать мощность 6,8 л.с. при 8000 об/мин, а максимальный крутящий момент 6,9 Н·м при 6000 об/мин. С такими параметрами аппарат развивает скорость до 80 км/ч.

Также на стенде компании были представлены другие новинки: мощный, технологичный и агрессивный спортбайк Zontes ZT703-RR с двигателем объемом 699 кубиков и проработанным до мелочей (с точки зрения аэродинамики) дизайном, а также максискутер двойного назначения Zontes ZT368-G.

Последний, судя из описания, представляет собой довольно универсальный байк.

Благодаря регулируемой подвеске с перевернутой телескопической вилкой спереди, он позволяет его владельцу не только быстро перемещаться по улицам города, но и без труда покорять грунтовые маршруты там, где мало асфальта.

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Интересными экземплярами порадовал посетителей выставки и стенд марки Groza. В частности, для ценителей мотоклассики и стиля, компания в этом году подготовила модель Groza Chopper 150, сочетающую в себе как традиционные формы, так и современные технологии. Стильный ретро-дизайн чоппера подчеркивается хромированными деталями, а цифровая приборная панель помогает контролировать основные показатели во время поездки. 150-кубовый двигатель обеспечивает плавное ускорение и мощность в 12,5 л.с.

Большое внимание посетителей выставки, как всегда, привлек очередной «колясыч» данного производителя. В этот раз компания показала новую модель Groza Defender 500LC, еще одно воплощение «ураловской» трехколесной классики.

Мотор мотоцикла имеет жидкостное охлаждение и почти в два раза мощнее движка предыдущей модели Defender 500. Расход бензина — около 4,5 л на 100 км, а бак увеличен с 13 до 18 литров, поэтому без дозаправки можно проехать 400 км. Также посетители стенда Groza увидели два новых дорожных мотоцикла — мощный круизер V1200 и динамичный городской мотоцикл JOY300 Sport.

Фото портала АвтоВзгляд.

В числе новинок можно отметить и интересный трансформер от компании KwadrX: универсальное транспортной средство «2 в 1» — квадроцикл и снегоход.

Иными словами, приобретая квадрик, пользователь имеет возможность своими руками с помощью соответствующего комплекта оборудования превратить своими руками его в сноуборд. И наоборот. Что ж, интересное решение, посмотрим, как такая техника будет себя вести на практике.

Поскольку многие мотостроители, как мы знаем, официально наш рынок покинули, у отечественных мотолюбителей возникли сложности с поиском оригинальных компонентов для ремонта и обслуживания техники. Компания «Ист Вест Моторс» представила на «Мотовесне» продукцию одного из крупнейших индийских производителей цепей, звезд и прочего «металла» для мототехники, компанию Rolon.

Она известна как поставщик компонентов на конвейеры заводов таких компаний, как Bajaj, KTM, Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki, BMW и др. Вся продукция от Rolon сертифицирована по международным стандартам ISO/IATF.

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Посетители выставки имели возможность впервые ознакомиться с продукцией одного из крупнейших индийских производителей шин компании MRF (Madras Rubber Factory). В ее ассортименте есть мотошины для самых разных условий и стилей вождения, они довольно популярны в Азии, а теперь стали доступны и нашим байкерам.

Очень неплохо на «Мотовесне-2025» выступил и отечественный производитель резиновой «обувки» фирма Kama Tyres. К нынешнему сезону она представила на суд зрителей линейки шин Quadro ATM, предназначеные для квадроциклов, и Velta, разработанные для велосипедов.

Важно отметить, что серия Velta, запущенная в производство в 2024 году, создавалась с учетом мировых стандартов и требований к разным типам велосипедов — от городских и детских до дорожных.

Большой ассортимент продемонстрировали пользователям и поставщики разнообразных смазочных материалов, где тоже не обошлось без новинок. Так, например, мотолюбители и специалисты рынка впервые смогли узнать о продукции крупной компании Indian Oil Corporation, уже более полувека выпускающей качественные моторные масла для мототехники, из которых на нынешней выставке была представлена линейка лубрикантов Servo.

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Ряд интересных экспонатов был обнаружен и среди батарей, выпускаемых для транспорта. Одним из перспективных направлений здесь являются натрий-ионные стартерные АКБ повышенной надежности, обладающие высокой скоростью зарядки, легким весом и продолжительным ресурсом. Одну такую инновационную разработку собственного производства показала на выставке российская компания «Энергон».

Речь, в частности, идет об компактной стартерной батарее Delta N 1207, специально разработанной для мототехники. Этот источник питания отличается клеммами с прямой полярностью и герметичным ударопрочным корпусом, в конструкции которого также предусмотрена максимально возможная для этого класса АКБ защита от вибрации. Аккумулятор может использоваться в мотоциклах, квадроциклах и другой технике в температурном режиме от -40 до +50.

Довольно много было продемонстрировано на выставке и различных мотоциклетных аксессуаров. Так, скажем, уже упомянутая выше «Ист Вест Моторс» представила публике мотошлемы Axor (Индия) и SMK, а также новинки экипировки от брендов Rynox, Carbonado и Fireparts.

Фото производителя.

Традиционно значительную часть экспозиций «Мотовесны» составили стенды сервисной тематики с разнообразными расходными материалами. Здесь можно было найти немало любопытных экспонатов. Скажем, из числа средств мотоциклетной косметики.

Кроме того, на выставках такого уровня всегда выставляются поставщики специальной химии, без которой немыслима эксплуатация любого мототранспорта, будь то скутер, квадрик, байк или багги. Так, например, большой интерес байкеров вызвали наборы сервисной химии от немецкой Liqui Moly, представленные «дуэтом» оригинальных продуктов: концентратом Motorbike Luft-Filter-Reiniger и пропиткой Motorbike Luft-Filter-Oil.

Первый препарат разработан для быстрой и эффективной очистки поролоновых воздушных фильтров, используемой в 2- и 4-тактной мототехнике. Как отмечают разработчики, этот состав бережно очищает от пыли и жира поролон, не повреждая его структуру. Уже после того, как фильтр промыт и просушен, его обрабатывают вторым препаратом.

Последний представляет собой сверхлипкую синтетическую жидкость для пропитки многоразовых фильтрующих материалов. Любопытно, что, несмотря на свою сверхлипкость, Motorbike Luft-Filter-Oil не ухудшает прохождение воздуха сквозь поролон, но эффективно задерживает в нем абразив и влагу. Состав подходит как для штатных и тюнингованных воздушных фильтров скутеров, так и для кроссовой мототехники.